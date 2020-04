“Se non vai in Val Seriana, lei viene da te”: con il Covid il turismo viaggerà sui social

“Se non vai in Val Seriana, lei viene da te”. Parafrasando il proverbio su Maometto e la montagna, un gruppo di operatori dell’Altopiano Selvino Aviatico ha ideato un progetto per sostenere il turismo della Val Seriana in questi mesi di emergenza Covid in cui l’attività sarà bloccata dalle limitazioni per contenere il contagio. L’idea è semplice e in linea con le direttive del governo: le gite sulle montagne seriane saranno sostitute da dirette social realizzate da Luca Zerlia, per mostrare il territorio ai turisti abituali e magari farlo conoscere a quelli nuovi. Un investimento sul futuro, sperando di tornare presto a poter accogliere gente da tutto il mondo.

A coordinare l’iniziativa è Diego Crevacore, albergatore della zona e rappresentante del Comitato turistico selvinese: “Il difficile momento che tutti conosciamo ha messo in evidenza la capacità di diversi attori privati e istituzionali dell’Altopiano Selvino Aviatico di fare squadra ed essere sistema. Da questa unione di idee e di intenti è nato un progetto turistico diviso in tre fasi, con il quale vorremmo essere vicini ai nostri turisti e, perché no, conoscerne di nuovi. Il piano è finanziato in gran parte dall’assessorato al Turismo di Selvino, col contributo dell’assessorato al Turismo di Aviatico e della Pro loco Aviatico”.

Qual è il vostro obiettivo? “Il progetto ridisegna, adattandosi ai possibili sviluppi dei vari decreti, il concetto di turismo che accompagna le vacanze di tantissimi turisti. L’Altopiano è da sempre conosciuto e apprezzato per la notevole e qualitativamente alta offerta di eventi e manifestazioni. Attività di ogni genere che ultimamente hanno stupito turisti non solo italiani ma anche provenienti da tutto il mondo. Forse dando per scontate le innumerevoli bellezze naturali, la storia e la cultura, l’arte religiosa, i luoghi abbandonati e molto altro”.

In cosa consiste il programma? “Nella nostra “fase due” saremo vicini ai nostri amati turisti “vecchi e nuovi” grazie a dirette social, professionali, dinamiche ed emozionali. In queste puntate in diretta, circa una decina a cadenza settimanale, si avrà modo di ammirare e interagire con tutto il nostro territorio, dai parchi tematici alle contrade, dall’arte religiosa ai borghi conosciuti ma anche quelli dimenticati, dai bellissimi sentieri ai luoghi dove praticare sport classici ed estremi, le fattorie con gli animali e davvero molto altro. Probabilmente anche i turisti più affezionati troveranno delle curiosità mai viste. Il tutto raccontato ad arte attraverso interviste, immagini, video, giochi a premi e di intrattenimento per famiglie e bambini e appassionati della montagna e della natura. Ma non finisce qui. Numerosi i volti noti del mondo dello sport, spettacolo, cabaret e musica in diretta con noi. Infine a ogni diretta verrà associata una raccolta fondi destinata a onlus della zona”.

Fino a quando durerà? “Questo ambizioso progetto ci accompagnerà fino alla fase tre, un ammodernamento del nostro sito turistico in parallelo con la riqualificazione sul posto (sentieri, parchi, aree all’aperto, impianti sportivi, luoghi di incontro e trasporti) e la digitalizzazione di quella che sarà una offerta turistica consapevole e in sicurezza sotto tutti gli aspetti. Nelle ultime puntate, infatti, in base ai prossimi decreti, ci troverete subito pronti per accogliervi in tranquillità e farvi passare delle giornate allegre e spensierate nel nostro bellissimo Altopiano, in sicurezza sotto tutti gli aspetti. E ve lo faremo vedere. La prima puntata è in programma il 10 maggio alle ore 17 sulla pagina Facebook ufficiale Altopiano Selvino Aviatico”.