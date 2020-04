La ricerca della felicità, E.T. o Bridget Jones? La tv del 29 aprile

Per la prima serata in tv, mercoledì 29 aprile RaiUno alle 21.25 riproporrà “Meraviglie”. In questa puntata Alberto Angela ci accompagna tra gli straordinari scenari di Castel del Monte e dei Trulli di Alberobello in Puglia.

Esploreremo il mondo dimenticato degli etruschi scoprendo i tesori del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia – ori, gioielli, il commovente sarcofago degli sposi…- e le magnifiche tombe di Cerveteri e Tarquinia con pitture rimaste intatte che ci descrivono un mondo pieno di colori e di amore per la vita.

Il panorama cambia decisamente nell’ultima tappa del viaggio di Meraviglie. Siamo in Veneto, con le splendide Ville Palladiane, fiore all’occhiello del nostro patrimonio e frutto della genialità di Andrea Palladio l’architetto rinascimentale a cui si devono le ville rifugio dell’aristocrazia e della borghesia dell’epoca ma anche centri produttivi con i loro campi, vigneti, magazzini, stalle. Si parte da Villa Almerico Capra, conosciuta come la Rotonda, nei pressi di Vicenza, la villa tipica del Palladio, fece da modello anche per la Casa Bianca. Thomas Jefferson avrebbe voluto una copia perfetta, ovviamente più grande, appassionato com’era di architettura palladiana e convinto che la Casa Bianca dovesse ispirarsi a un’architettura repubblicana, com’era quella della Repubblica di Venezia. Si andrà poi alla villa di Caldogno, una dimora di campagna semplice e geniale. A raccontare la bellezza del paesaggio veneto punteggiato da queste costruzioni sarà Gigliola Cinquetti, appassionata di arte e di pittura.

Canale5 alle 21.30 riproporrà “Tu si que vales”, condotto da Belen Rodriguez.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

RaiDue alle 21.20 riproporrà la fiction “La compagnia del cigno”, con Alessio Boni e Anna Valle. Andranno in onda due episodi dal titolo “L’arrivo di Matteo” e “La nascita della compagnia”. Nel primo, Matteo lascia Amatrice per raggiungere Milano. Il giovane si trasferisce dallo zio Daniele per poter studiare presso il Conservatorio Giuseppe Verdi. Suona il violino ed è un ragazzo estremamente fragile dopo aver vissuto il dramma del terremoto. Nello stesso conservatorio studiano anche Domenico, Sofia, Roberto detto Robbo, Rosario, Sara e Barbara. Quest’ultima è molto attratta da Domenico. Luca Marioni nota subito il grande talento di Matteo. Il professore è un uomo solitario che ha perso la famiglia. Irene, la moglie, non vuole saperne di tornare con lui. Nel frattempo Matteo sembra apprezzare molto Barbara e non si accorge di Sofia, che non ha il coraggio di farsi avanti con lui perché si sente insicura per via dei chili di troppo.

Nel secondo, Marioni lancia una sfida a Domenico, Robbo, Sofia, Rosario e Barbara. Devono aiutare Matteo a migliorare. Se non noterà dei progressi saranno tutti fuori dalla compagnia. Solo Domenico, tuttavia, sembra ben disposto nei confronti di Matteo. Per gli altri è solo un peso. Sara, che non fa parte dell’orchestra perché ipovedente, si prodiga comunque per aiutare Matteo. Organizzare gli incontri tra tutti i ragazzi non è affatto facile dato che ognuno di loro è completamente assorbito dai mille ostacoli delle loro esistenze. Tuttavia, decidono di unire le forze e finalmente ha vita la compagnia del cigno, in onore a Verdi, il cigno di Busseto.

Su Rete4 alle 21.25 andrà in onda “Stasera Italia – Speciale Coronavirus”.

Su La7 alle 21.15 “Atlantide” presenta “Kim, il giallo”. Andrea Purgatori approfondisce il giallo del leader della Corea del Nord Kim Jong-un, di cui non si hanno notizie certe da alcune settimane.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.30 c’è “E. T. – L’extraterrestre”; su Rai4 alle 21.20 “Il ribelle”; su La7D alle 21.30 “La grande scommessa”, con Brad Pitt; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Air collision”; su La5 alle 21.05 “Il diario di Bridget Jones”; su Iris alle 21.10 “La ricerca della felicità”; e su Italia2 alle 21.15 “Lupin: l’unione fa la forza”

Spazio alla lirica su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena “Madama Butterfly”. Viene riproposto lo spettacolo rappresentato al Teatro alla Scala di Milano per l’apertura della stagione scaligera “Madama Butterfly”, tragedia giapponese in due atti su musica di Giacomo Puccini, ricostruzione della prima versione 1904 di Julian Smith. – con direttore Riccardo Chailly – con Maria José Siri, Bryan Hymel, Carlos Álvarez – Coro e Orchestra del Teatro alla Scala – direttore del coro Bruno Casoni.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica de “Le Iene show” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Gli esperti del pulito”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.