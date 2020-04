Ciclismo, Andrea D’Amato si aggiudica il titolo regionale virtuale

Il Coronavirus ha fermato l’attività sportiva agonistica, ma non la passione che numerosi atleti mettono in campo. Un esempio è quello mostrato da giovani ciclisti lombardi che si sono sfidati sulla piattaforma multimediale per il titolo di campione regionale juniores.

La competizione, promossa dal Comitato Regionale Lombardo e ospitata dalla piattaforma Zwift, ha visto primeggiare il Team Fratelli Giorgi che si è aggiudicato il successo con Andrea D’Amato.

Il portacolori della formazione di Torre de’ Roveri ha completato i 42,6 chilometri in 1h21’10” vincendo in volata su Davide Ottone (Giovani Giussanesi) ed Alessio Bonora (Gs Massì Supermercati) dopo esser riuscito ad avvantaggiarsi sull’ultimo gran premio della montagna.

“È stata dura, ho fatto gli ultimi chilometri a tutta – ha dichiarato D’Amato nel dopo-gara -. È stata una idea fantastica permetterci di rivivere queste emozioni”.

In attesa di ritornare a gareggiare su strada, il 18enne pavese è stato virtualmente premiato dal presidente del comitato Cordiano Dagnoni: “Per noi il successo è avere avuto così tante società presenti che hanno percepito quale era il nostro spirito”.