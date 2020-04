Carvico e Jersey Lomellina: “Tutto pronto per la riapertura”

Riapriranno lunedì, dopo lo stop per l’emergenza coronavirus, Carvico e Jersey Lomellina. Nelle due aziende tutto è pronto per la ripartenza e le parole d’ordine per il rientro sono sicurezza e salute. Sono 430 i dipendenti che lunedì potranno riprendere la loro attività lavorativa.

Tutti i processi aziendali sono stati analizzati per definire comportamenti e buone pratiche da mettere in atto. Gli spazi sono stati rimodulatati per consentire il distanziamento sociale, sono stati studiati percorsi differenziati per l’entrata e l’uscita e alcune zone di lavoro sono state riorganizzate per adeguare le distanze.

I dipendenti entreranno uno alla volta e verrà controllata la loro la temperatura corporea con il termo scanner. Vietato l’ingresso a chi avrà più di 37.5.

La turnazione è stata rivista per evitare assembramenti e resta attivo lo smartworking per tutti coloro che possono effettuarlo. Pulizie e sanificazione si accompagneranno a nuove soluzioni per tutti; mascherine e guanti necessari saranno dati in dotazione per garantire la sicurezza personale e la pulizia delle postazioni. La mensa è stata riorganizzata per garantire la sicurezza di tutti i lavoratori. Anche i fornitori esterni dovranno seguire alcune regole mentre restano annullate trasferte e riunioni se non strettamente necessarie e concordate con la direzione.

“Le nostre priorità – dichiarano dalle due aziende – sono la salute e la dignità delle persone attraverso il lavoro. Ci siamo fermati solo un attimo per combattere un imprevisto, ma ora siamo pronti a ripartire”.