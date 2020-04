Via ai test sierologici anche nella Bassa: se ne potranno analizzare fino a 500 al giorno

I test sierologici arrivano anche nella Bassa Bergamasca: l’Asst Bergamo Ovest inizierà mercoledì mattina l’effettuazione dei prelievi per la ricerca degli anticorpi al Covid-19 sugli operatori non sintomatici (dirigenza e comparto), non già risultati positivi a tampone diagnostico per SARS-CoV-2.

Parte anche in questo territorio, quindi, l’analisi sierologica su base volontaria, dopo la sottoscrizione di apposito consenso informato.

“Stiamo installando il macchinario per effettuare le analisi dei test sierologici – spiega Peter Assembergs, Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest – e mercoledì mattina inizieremo con i prelievi ematici. Questo servizio sarà rivolto sia ai cittadini della zona dei quali ci sarà fornito elenco dall’ATS sia a tutti gli operatori dell’ASST, escludendo, al momento, solo quelli che hanno già effettuato due tamponi negativi di controllo”.

La nuova apparecchiatura (nella foto qui sotto) avrà una capacità giornaliera di circa 500 esami/analizzati.