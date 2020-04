Tre film da quarantena: speciale Now Tv

Il peggio è passato, o quasi. A partire dal 4 maggio si potrà infatti uscire di nuovo casa e la vita inizierà lentamente, per quanto possibile, a tornare come quella di prima.

I film che vi abbiamo consigliato in questi “speciali da quarantena”, nelle ultime settimane, sono stati molteplici e, contenti di poterlo finalmente dire, ecco a voi l’ultimo episodio della rubrica. Sperando che non ci sia più bisogno di consigli per queste situazioni.

Siete disperati perché di fronte a voi c’è ancora una lunga settimana di clausura? Fare aperitivo via FaceTime con i vostri colleghi non è la stessa cosa? Avete terminato l’ultima stagione de “La Casa de Papel” con la stessa voracità con cui vi sareste mangiati un buon piatto di casoncelli? Non temete, ecco a voi 3 film per passare un po’ di tempo, comodamente a disposizione sul catalogo del servizio streaming “Now Tv”.

Men in Black (1997)

Due agenti hanno un incarico molto particolare: controllare l’attività degli alieni che risiedono sulla Terra e assicurarsi che la loro presenza rimanga nascosta agli occhi degli altri esseri umani.

Iconico, irriverente, audace lungometraggio ad opera di Barry Sonnenfeld, capace di segnare un’intera generazione di persone a suon di battute spinte e volgari, alieni strafottenti, attori straordinari (Will Smith, Tommy Lee Jones e Vincent D’Onofrio) e strani marchingegni per far dimenticare alle persone ciò che hanno appena visto.

Il tutto indossando sempre gli immancabili occhiali da sole.

Un’imperdibile commedia dai toni spaziali.

Battuta migliore: “Alza le mani e tutte le pinne!”

Midsommar (2019)

Una giovane coppia americana si regala una vacanza in Svezia, in occasione di un noto festival di mezza Estate. L’evento pastorale si trasforma ben presto in un incubo sinistro quando gli abitanti del luogo rivelano la propria reale natura.

Un horror atipico a firma di Ari Aster (già noto per il controverso “Hereditary”), che non vi farà dormire sogni tranquilli.

In quello che è un viaggio al limite tra il reale e l’onirico la pellicola ci porterà nell’amena regione del Hälsingland, tra le verdeggianti pianure scandinave, in un villaggio misterioso in cui non tutto è come sembra.

Una storia ambientata solo ed unicamente alla luce del sole, per via del periodo dell’anno, sarà capace di far gelare il sangue nelle vene anche allo spettatore più esperto, dimostrando che, se la storia è ben congegnata e il pathos creato è sufficiente, non c’è bisogno di alcun mostro o rumore improvviso per impressionare e spaventare.

Battuta migliore: “È una sorta di bizzarro festival, con cerimonie speciali e costumi particolari.”

Scarface (1983)

Tony Montana arriva negli Stati Uniti da Cuba, tentando si spacciarsi per prigioniero politico senza riuscirci. Inizia allora una inarrestabile ascesa nel mondo della malavita.

Ok va detto, forse non è il miglior film da far vedere a tuo figlio sperando che prenda esempio dal signor Montana per decidere cosa fare nella vita, ma resta comunque un capolavoro. Il genio di Brian De Palma, unito ad un indimenticabile Al Pacino e alla sceneggiatura del tre volte premio Oscar Oliver Stone, crea uno dei film più iconici degli anni ‘80, capace di mostrare senza pietà il dramma dell’abbandono della società verso gli ultimi, e di cosa questi siano poi costretti a fare per vivere.

Spietato, violento e crudele.

Non potevamo chiedere di meglio.

Battuta migliore: “Accontentati tu, io prendo tutto, tutto quello che posso… E cosa vuoi tu? Il mondo chico… e tutto quello che c’è dentro.”