Stazione, nuova banchina Teb e 70 posti auto in più al parcheggio Metropark

La Giunta del Comune di Bergamo lunedì mattina ha approvato il protocollo d’intesa tra Comune, Ferrovie dello Stato, Sistemi urbani, Metropark (queste ultime entrambe società FS) e Teb per la cessione al Comune di un’area di 110 metri quadrati per realizzare una nuova banchina a servizio del tram e potenziare le corse.

“Il protocollo sottoscritto ci consente di risolvere finalmente, dopo diversi tentativi andati a vuoto, un’esigenza posta da tempo dalla stessa TEB per migliorare il servizio soprattutto nelle ore di punta. – spiega l’Assessore Francesco Valesini, che ha lavorato per l’Amministrazione Comunale al protocollo – Un aspetto che può essere importante anche nell’attuale situazione di emergenza, con la necessità di ripensare il servizio della tramvia e renderlo più duttile, vista la condizione e il dibattito sulla gestione del trasporto pubblico in queste settimane. La nuova banchina avrà comunque importanza nel momento in cui si ripristineranno, ci auguriamo presto, condizioni di normalità, soprattutto per potenziare il servizio e le corse negli orari di punta”.

L’accordo riguarda anche un ampliamento del parcheggio Metropark alla stazione, 70 posti auto in più da realizzare nell’area dello scalo ferroviario, a riqualificazione di una porzione dell’area dismessa che lambisce la stazione TEB e quella ferroviaria.

“Un tratto dello scalo ferroviario interessato fino ad oggi da condizioni di degrado e di forte insicurezza” commenta Valesini: “l’ampliamento del parcheggio può quindi rappresentare una soluzione per ridare una funzione a una porzione di quest’area, fornendo un importante servizio per i cittadini che si spostano con il mezzo privato”.

Il provvedimento passerà ora al vaglio della Commissione (nella seduta prevista per giovedì 30 aprile) e successivamente del Consiglio Comunale.