Sanità, incontro online con l’ex ministro Rosy Bindi

Mercoledì 29 aprile dalle 18.15 alle 19.00 sulla pagina Facebook e sul canale Youtube delle ACLI di Bergamo si terrà un incontro online con l’ex ministro Rosy Bindi che interverrà sul tema “Il primato della Sanità Pubblica. Contro scelte miopi e interessi particolari”.

L’appuntamento rientra nel ciclo “Un nuovo inizio”, il live streaming delle Acli di Bergamo per immaginare gli scenari dopo l’emergenza. Un percorso di conversazioni con un ospite di volta in volta diverso, per tentare di rispondere a due domande: “Come ci sta cambiando il virus? Come saremo cambiati dopo il virus?”.

Rosy Bindi è stata ministra della sanità dal 1996 al 2000 e ministra per le politiche per la famiglia dal 2006 al 2008. È stata vicepresidente della Camera dei deputati dal 2008 al 2013, presidente del Partito Democratico dal 2009 al 2013 e presidente della Commissione parlamentare antimafia dal 2013 al 2018.

Per partecipare è sufficiente collegarsi mercoledì alle 18.15

https://www.facebook.com/aclibergamo/

https://www.youtube.com/ACLIBergamo/

