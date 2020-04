Rovetta, quei 43 militi fascisti uccisi

Carlo Cavagna, Giuseppe Foresti, Carlo Villa: sono questi alcuni dei nomi dei 43 militi fascisti uccisi nella notte fra il 27 e il 28 aprile 1945 nei pressi del cimitero di Rovetta. Alcuni poco più che ventenni, altri nemmeno maggiorenni, furono al centro delle pagine più cruenti della storia della Resistenza bergamasca, meglio conosciuta con il nome di “strage di Rovetta”.

Per ricostruire le diverse fasi che hanno caratterizzato la vicenda è necessario far un passo indietro e tornare sino al 1943, per la precisione alla fine di ottobre quando la 1a Divisione d’Assalto “M” Tagliamento, di cui facevano parte i protagonisti di questa vicenda, venne trasferita in Val Camonica.

Destinata a difendere le linee di comunicazione della Wehrmacht e di presidiare i cantieri dell’Organizzazione Todt, quest’ultima venne impiegata anche in azioni di contrasto alle formazioni

partigiani oltre ad agire anche nel vicino territorio orobico.

La situazione mutò poco più di due anni dopo quando il 26 aprile 1945 giunse la notizia della resanazifascista, un’informazione che spinse il plotone comandato dal sottotenente Roberto Panzanelli ad abbandonare il presidio della Cantoniera della Presolana e raggiungere Bergamo.

Dopo essersi incamminati lungo la valle preceduti da una bandiera bianca portata da Alessandro Franceschetti, l’albergatore che aveva alloggiato il gruppo nei pressi della località orobica, i giovani soldati raggiunsero il giorno successivo Rovetta dove decisero di deporre le armi e a consegnarsi al locale Comitato di Liberazione Nazionale.

Nonostante gli accordi presi da Panzanelli con alcuni membri del CLN seriano per tutelare le garanzie spettanti ai prigionieri di guerra e il documento sottoscritto dallo stesso e firmato dal parroco don Giuseppe Bravi e dal maggiore Pacifico, le circostanze cambiarono nel giro di poche ore.

Trasferiti nei locali delle scuole elementari in attesa di essere consegnati alle autorità del Regno del Sud o agli eserciti alleati, la mattina del 28 aprile giunse nella zona un gruppo di partigiani composto da appartenenti alla 53a Brigata Garibaldi Tredici Martiri, alla Brigata Camozzi e alleQ Fiamme Verdi, che prelevarono i militi dalla scuola e li scortarono al cimitero del paese.

Panzanelli provò invano a far valere gli accordi poco prima, non sapendo però che essi non avevano alcuna validità in quanto il CLN si era autoproclamato e non avendo così poteri effettivi.

Giunti al campo santo, vennero organizzati due plotoni d’esecuzione e i prigionieri vennero fucilati tranne Cesare Chiarotti, Enzo Ausili e Sergio Bricco, risparmiati per la giovane età; e Fernando Caciolo, scampato al proprio destino dopo esser fuggito durante il tragitto ed essersi nascosto nella casa del prelato.

L’ultimo ad esser colpito fu il ventenne Giuseppe Mancini che, prima di esser ucciso, fu costretto ad assistere alla morte dei colleghi in quanto figlio di Edvige Mussolini e nipote del Duce.

Nel 1946 la Procura della Repubblica di Bergamo aprì un procedimento penale che si concluse sei anni dopo con una sentenza che stabilì di “non doversi procedere a carico degli imputati, poiché i reati a loro ascritti risultano non punibili ai sensi dell’articolo unico del DLL 12 aprile 1945 n.194″, definendo questa esecuzione sommaria non un crimine, ma un atto equiparabile a un’azione di guerra considerato il fatto che ufficialmente l’occupazione nel territorio bergamasco cessò il 1 maggio di quell’anno.