Come da previsioni sono arrivate le nuvole e anche un po’ di pioggia nella notte a Bergamo e in provincia. proseguirà così la settimana? Risponde il Centro Meteo Lombardo col bollettino curato da Simone Budelli.

ANALISI GENERALE

Tempo in peggioramento oggi, martedì, sulla Lombardia, per l’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà un aumento dell’instabilità atmosferica in molti settori. Mercoledì graduale miglioramento grazie a un promontorio anticiclonico in quota, mentre giovedì un nuovo sistema frontale in arrivo dalla Francia sfiorerà le regioni settentrionali italiane. A seguire, con l’inizio del nuovo mese, tempo via via più stabile con tendenza ad aumento delle temperature.

Martedì 28 aprile 2020

Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso in mattinata con qualche breve schiarita possibile solo sui settori di pianura orientali. Piogge sparse tra Prealpi e fascia pedemontana di varesotto e comasco, fenomeni isolati o assenti altrove. Nel pomeriggio e in serata cielo generalmente molto nuvoloso con brevi schiarite possibili principalmente sulla bassa pianura; piogge e rovesci sparsi anche a carattere temporalesco possibili su tutti i settori, alternati a fasi asciutte (fenomeni più isolati sui settori meridionali).

Temperature: Minime in lieve calo (11/14°C), massime in calo (16/19°C sui settori occidentali, 20/23°C sulla pianura orientale).

Mercoledì 29 aprile 2020

Tempo Previsto: Nella prima parte della mattinata nuvolosità sparsa o qualche banco di nebbia su pianura e settori orientali, con tendenza ad ampie schiarite; poco nuvoloso altrove. Nel corso del pomeriggio cielo poco nuvoloso in pianura, maggiori annuvolamenti sui rilievi con qualche rovescio o temporale sparso sulle Prealpi in locale sconfinamento sull’alta pianura centro-orientale nel tardo pomeriggio. In serata fenomeni in esaurimento ovunque.

Temperature: Minime in calo (9/12°C), massime in aumento (21/23°C).

Giovedì 30 aprile 2020

Tempo Previsto: In mattinata molto nuvoloso o coperto su Alpi, Prealpi e aree pedemontane con piogge sparse, irregolarmente nuvoloso in pianura con qualche schiarita. Nel pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e qualche temporale sparso possibile su tutti i settori, in graduale movimento da ovest verso est. In serata tempo in miglioramento a partire dai settori occidentali.

Temperature: Minime in lieve aumento (10/13°C), massime in calo (18/21°C).