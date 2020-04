Gli studenti di medicina agli allievi dei Salesiani: “I pro e i contro delle varie facoltà”

Il gruppo Testbusters, formato da studenti di Medicina di molte università italiane, si occupa da anni della preparazione dei liceali ai test di ammissione in ambito sanitario: Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, Professioni Sanitarie…

Prima della sospensione dell’attività didattica sono stati anche a Treviglio per fornire qualche informazione utile agli studenti dei Salesiani. Dopo una breve presentazione, hanno risposto alle domande che ogni aspirante studente di medicina in genere si pone: “Come posso passare il test di ammissione? Comʼè il primo anno? È meglio studiare da soli o in gruppo? Basandosi sulla loro esperienza, hanno quindi descritto la vita di uno “studente universitario medio” e i metodi migliori per sopravvivere anche agli esami più difficili.

Successivamente hanno elencato i pro e i contro delle varie Facoltà di Medicina più vicine, come Milano, Brescia e Pavia.

Hanno quindi presentato alcune statistiche sui test di ammissione degli anni scorsi e dato indicazioni su possibili percorsi alternativi nel caso la selezione non venga superata.

Infine hanno dato lʼopportunità di cimentarsi con una breve simulazione inedita del test e di svolgerne subito dopo la correzione. Che dire? Senza dubbio per chi ha partecipato è stata unʼesperienza molto utile ed interessante.

Sofia