Festa della mamma: crea cuori per le nonne alle Rsa dell’istituto Palazzolo

In occasione della festa della mamma, 10 maggio 2020, l’Istituto Palazzolo vuole dedicare un pensiero particolare a delle mamme speciali: le nonne di tutto il mondo.

Desidera, anche, rivolgere un ricordo alle nonne presenti nelle sue strutture e alle tante suore anziane che sono state “nonne” per tanti bambini. Per questo organizza un concorso artistico per far arrivare messaggi di vicinanza e affetto alle tante nonne distanti fisicamente ma presenti nel cuore.

Si tratta di realizzare, in modo spontaneo, fantasioso e creativo un cuore come segno di augurio. Pastelli, tempere, materiale di riciclo, stoffe, bottoni, pasta… l’invito è di liberare la fantasia e sbizzarrirsi nella realizzazione di vere “opere d’arte”. Non conta il risultato ma la passione che ognuno ci metterà.

Il concorso è rivolto a tutti quanti… nessuno è escluso...bambini, giovani, adulti, anziani; insomma tutti coloro che hanno una nonna nel cuore.

Cosa fare per partecipare?

Realizza il tuo cuore, fai una foto e inviala in whatsapp al numero 3666616768 entro e non oltre il 9 maggio.

Nella giornata del 10 maggio tutti i lavori verranno pubblicati sul sito www.istitutopalazzolo.it.

Nei giorni seguenti, una giuria sceglierà i quattro capolavori più originali che verranno messi su tela e regalati alle quattro RSA dell’Istituto Palazzolo come messaggio di affetto alle nonne presenti. Le quattro RSA sono a Bergamo, Torre Boldone, Cantello (VA) e Rosà (VI).

L’impegno di tutti è di riempire lo spazio virtuale di tanti cuori per arrivare a tutte le nonne e non farle sentire sole.

Questi cuori permetteranno al cuore della famiglia palazzoliana di diventare sempre più largo…