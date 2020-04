DL Imprese, Fabi: “Serve una legge sul conflitto di interessi in banca”

“Bisogna accelerare l’introduzione di una legge che regoli il conflitto di interesse: serve una legge sul conflitto di interessi in bancam, per impedire la presenza di imprenditori e industriali nei consigli di amministrazione di istituti di credito in cui hanno affidamenti e conti correnti”. La proposta è del segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, nel corso dell’audizione sul Decreto Legge Imprese nelle Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera.