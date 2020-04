“Dentro le Mura”: i video dei bergamaschi in casa per raccontare la quarantena

La quarantena “Dentro le Mura di Bergamo”. La vita, il dolore, il sacrifico, ma anche la speranza e la “normalità” ai tempi del Covid-19 diventeranno un docu-film girato e raccontato dalla gente che sta vivendo il “tempo sospeso” nella città e nella provincia più flagellata dal Coronavirus.

L’idea per dare voce, immagini e memoria alla storia è del giovane regista Matteo Bini, bergamasco, classe 1983, che da anni vive a Londra e rimasto colpito dal flagello della sua gente. Insieme al gruppo di amici produttori, registi e autori, operatori, fotografi, giornalisti della Bergamasca ha aperto un sito dentrolemurabergamo.it nel quale si invita a caricare i contenuti digitali di chiunque voglia prendere parte all’iniziativa che porterà alla realizzazione dello speciale “documentario della gente”.

A quindici giorni dal lancio del progetto, sono stati ricevuti oltre 200 video.

La primavera 2020 raccontata dai bergamaschi in quarantena. www.dentrolemurabergamo.it Pubblicato da Dentro le Mura – Bergamo su Mercoledì 8 aprile 2020

“Bergamo – si legge sul sito – è la nostra città e la nostra provincia. Il nostro territorio sta pagando il più alto tributo in termini di vite umane per il Covid-19. Ognuno di noi sta vivendo questa battaglia sulla propria pelle, chi al fronte a combattere negli ospedali e nei luoghi di cura, chi in trincea a casa, in totale isolamento. Tutti però, dentro le Mura della nostra città e delle nostre case, stiamo cercando conforto. Per questo vogliamo raccogliere le testimonianze del popolo bergamasco, non possiamo lasciare che tutto questo venga dimenticato. Condividere la nostra esperienza è un modo per cercare di trovare il senso di quello che accade, raccontare è il primo modo di fare alleanza e comunità. Il tuo contributo è molto importante”.

Il sito dentrolemurabergamo.it – nato grazie al supporto di Vetrya, come fonte di archivio e memoria – invita a filmare la propria quotidianità, la normalità che si affaccia in questa quarantena, gli scorci delle giornate, il modo in cui è cambiato il modo di lavorare, di studiare, le proprie relazioni. Ma anche di condividere il sacrificio e il dolore che ha colpito ognuno di noi in questo periodo d’isolamento.

“Non ci sono limiti di durata né di temi o soggetti da affrontare, vorremmo che questa piattaforma diventi uno scrigno, un archivio che mettiamo a disposizione per raccogliere frammenti di vita e di memoria di questa nostra esperienza. Ci piacerebbe che da questo progetto di raccolta si possa attingere materiale per realizzare un documentario che possa dare voce agli abitanti della terra bergamasca. Da produttori, da registi, da autori, operatori, fotografi e giornalisti bergamaschi non possiamo far altro – in questo momento drammatico – che raccogliere le istanze che la storia ci consegna, nel bene e nel male per conservarne la memoria e trasformarle in racconto, nel rispetto della sofferenza e nel tentativo di elaborare questo momento per cogliere nello spirito della nostra gente il desiderio di guardare avanti, verso il futuro” concludono i promotori dell’iniziativa.

Il progetto è coordinato da VatiVision in collaborazione con Vetrya, Officina della Comunicazione.