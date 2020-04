Coronavirus: a Bergamo 11.196 positivi, 46 in più nelle ultime 24 ore

“Ci stiamo indirizzando verso l’uscita di questa situazione drammatica e incredibile. Dobbiamo dire grazie a tutti i lombardi che hanno rispettato le restrizioni. Ora mettiamo lo stesso impegno anche nella ripresa delle attività: ci sono dei comportamenti che saranno vitali per riprendere evitando che il virus torni a crescere”. Sono parole di ottimismo quelle pronunciate dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana martedì 28 aprile.

Fontana ha parlato, quindi, della fase 2 che inizierà il prossimo 4 maggio: “Ho dato un documento al presidente Conte con una serie di proposte per la ripresa – ha annunciato -, per far vedere che la Lombardia è attiva anche su questo fronte”.

“Non possiamo aspettare di riprendere le nostre attività quando il virus sarà completamente scomparso – ha spiegato ancora il presidente Fontana -. Ma finché non ci sarà un vaccino che lo ucciderà, dobbiamo conviverci. E lo dovremo fare nella maggior sicurezza possibile”.

I dati aggiornati in Lombardia

– i casi positivi sono: 74.348 (+869)

ieri: 73.479 (+590)

l’altro ieri: 72.889 (+920)

– i decessi: 13.575 (+126)

ieri: 13.449 (+124)

l’altro ieri: 13.325 (+56)

– in terapia intensiva: 655 (-25)

ieri: 680 (-26)

l’altro ieri: 706 (-18)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 7.280 (-245)

ieri: 7.525 (-956)

l’altro ieri: 8.481 (-8)

– i tamponi effettuati: 351.423 (+8.573)

ieri: 342.850 (+5.053)

l’altro ieri: 337.797 (+10.857)

– i dimessi: 49.483 (+1.012)

ieri: 48.471 (+1.409)

l’altro ieri: 47.062 (+890)

I casi nelle singole province

BG: 11.196 (+46)

ieri: 11.150 (+37)

l’altro ieri: 11.113 (+66)

BS: 12.691 (+92)

ieri: 12.599 (+35)

l’altro ieri: 12.564 (+24)

CO: 3.154 (+78)

ieri: 3.076 (+51)

l’altro ieri: 3.025 (+83)

CR: 5.993 (+22)

ieri: 5.971 (+5)

l’altro ieri: 5.966 (+60)

LC: 2.248 (+18)

ieri: 2.230 (+53)

l’altro ieri: 2.177 (+20)

LO: 2.947 (+11)

ieri: 2.936 (+10)

l’altro ieri: 2.926 (+23)

MB: 4.637 (+121)

ieri: 4.516 (+39)

l’altro ieri: 4.477 (+60)

MI: 18.837 (+278) di cui 8.016 a Milano citta’ (+149)

ieri: 18.559 (+188) di cui 7.867 (+79) a Milano citta’

l’altro ieri: 18.371 (+463) di cui 7.788 (+241) a Milano citta’

MN: 3.131 (+8)

ieri: 3.123 (+18)

l’altro ieri: 3.105 (+23)

PV: 4.228 (+99)

ieri: 4.129 (+85)

l’altro ieri: 4.044 (+8)

SO: 1.141 (+9)

ieri: 1.132 (=)

l’altro ieri: 1.132 (+2)

VA: 2.568 (+72)

ieri: 2.496 (+29)

l’altro ieri: 2.467 (+60)

e 1577 in corso di verifica.