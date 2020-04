Bocelli, Le Iene, Karol o Finalmente sposi? La tv del 28 aprile

Per la prima serata in tv, martedì 28 aprile RaiUno alle 21.25 riproporrà “Un nuovo giorno Andrea Bocelli Live”. Nelle splendide cornici del Colosseo, dell’Arena di Verona e del Teatro del Silenzio, Andrea Bocelli insieme ad una grande Orchestra sarà il protagonista del bel canto, attraverso le più belle arie dell’Opera lirica italiana e della musica pop. Sui palchi gli faranno compagnia grandi artisti della scena musicale e attori italiani ed internazionali Con Andrea Bocelli Regia di Cristian Biondani.

Su Italia1 alle 21.20 l’appuntamento è con “Le Iene show”.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 andrà in onda “#cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano e su La7 alle 21.15 “dimartedì”, condotto da Giovanni Floris

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Finalmente sposi”; su Canale5 alle 21.30 “Karol – Un papa rimasto uomo”; su Rai4 alle 21.20 “Vendetta finale” e su Rai5 alle 21.15 il film “Demolition Amare e vivere”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Into the wild – Nelle terre selvagge”; su La5 alle 21.05 “Sliding doors”; su Iris alle 21 “Cavalca vaquero!”; e su Italia2 alle 21.15 “Man of Tai Chi”

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su Mediaset Extra alle 21.15 “La sai l’ultima?” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Primo appuntamento”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.