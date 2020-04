Verdello, torna il traffico caotico del lunedì mattina in via Roma

Sono ancora tempi di restrizioni, ma a Verdello sembra che tutto sia tornato come prima. Quella normalità che tutti sogniamo di riabbracciare al più presto, però, ha anche delle sfaccettature molto meno piacevoli, come il traffico caotico del lunedì mattina che – lo scommettiamo – non manca proprio a nessuno.

Nella centralissima via Roma di Verdello, una delle strade più trafficate del paese ma anche dell’intera provincia, lunedì 27 aprile, intorno alle 8.45, sembrava proprio di essere tornati alla solita routine, prima che il virus cambiasse le nostre abitudini e le nostre vite.

Il semaforo dell’incrocio con via Garibaldi si è intasato così come succedeva prima del 9 marzo più o meno quotidianamente, costringendo decine e decine di automobilisti a mettersi in coda in attesa che la lunga fila di auto si muovesse.

Piccoli segnali di ritorno alla normalità, anche se per la vera normalità dovremo attendere ancora. Quanto, nessuno lo sa.