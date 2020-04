Tragedia nel Lecchese: trovati senza vita due ragazzi di 18 e 19 anni

Un ragazzo di 18 anni, residente a Piantedo, all’imbocco della Valtellina, e un altro di 19, residente a Sorico, sull’alto lago di Como, sono stati trovati senza vita in un appartamento di via Nazionale a Colico, nel Lecchese nella serata di domenica.

A chiarire le cause, sarà l’autopsia che nelle prossime ore verrà disposta per entrambi dal magistrato di turno della Procura di Lecco: secondo le prime informazioni viene esclusa la morte violenza e la morte sarebbe sopravvenuta per arresto cardiaco.

Nell’appartamento c’erano anche due ragazze. Per loro nessun problema: sono state loro, attorno alle 21, a lanciare l’allarme al 112. Sul posto, oltre all’automedica, all’ambulanza e a un elicottero del 118 di Brescia, anche i volontari della Croce Rossa di Colico, il soccorso bellanese e una pattuglia della Guardia di Finanza.