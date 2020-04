Stezzano, entra a scuola per rubare fotocamera e monete: arrestato

Nel serata di domenica i Carabinieri della Compagnia di Bergamo, nel corso di uno specifico servizio volto a contrastare i reati contro il patrimonio, hanno arrestato un uomo, 41enne pregiudicato che, dopo aver forzato la porta d’ingresso, si è introdotto nella scuola dell’infanzia di Stezzano e ha rubato una macchina fotografica munita di custodia e tutte le monete del distributore automatico, tentando poi di allontanarsi approfittando dell’oscurità.

I Carabinieri della Stazione di Stezzano, allertati dall’azionamento del sistema antifurto, hanno immediatamente messo in atto un dispositivo di ricerca del fuggitivo, impiegando anche auto di copertura, riuscendo in pochi minuti a individuarlo all’altezza di via Dante.

L’uomo, dopo aver abbandonato la bicicletta con la quale si era allontanato, si era nascosto in un angolo e aveva tentato di liberarsi della refurtiva, lanciandola sopra il tetto del vicino centro sportivo.

I militari, dopo aver bloccato l’uomo, sono riusciti a recuperare la custodia, con all’interno una macchina fotografica del valore di circa 200 euro contente diverse fotografie della scuola, nonché circa 10 euro in monete che lo stesso aveva rubato forzando un distributore automatico.

L’uomo, originario del posto e già gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato e trattenuto in attesa del giudizio con rito direttissimo di questa mattina, nel corso del quale gli è stato disposto l’obbligo di dimora nel Comune di residenza con permanenza al domicilio nelle ore notturne.