Una nuova settimana va a iniziare sotto il segno del lockdown. Come sarà il cielo sopra le nostre case bergamasche lo spiega Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Lunedì condizioni di tempo relativamente stabile su buona parte della Lombardia grazie a un debole promontorio anticiclonico in quota, con lieve instabilità atmosferica concentrata principalmente sui rilievi. Martedì l’arrivo di una perturbazione dalla Spagna porterà un generale aumento dell’instabilità, seguita da condizioni di tempo variabile nelle giornate di mercoledì e giovedì in un contesto termico in linea con le medie del periodo.

Lunedì 27 aprile 2020

Tempo Previsto: Cielo irregolarmente nuvoloso in mattinata, con qualche schiarita più probabile sui settori di pianura centro-orientali. Nel primo mattino possibili piovaschi sparsi tra Prealpi e aree pedemontane. Nel pomeriggio cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso in pianura, qualche annuvolamento in più sui rilievi laddove non si escludono brevi ed isolati rovesci. In serata aumento della nuvolosità a partire da ovest, con qualche pioggia o rovescio sparso su Alpi, Prealpi e pedemontane occidentali.

Temperature: Minime stazionarie (11/14°C), massime stazionarie o in lieve calo (21/24°C).

Martedì 28 aprile 2020

Tempo Previsto: Cielo generalmente molto nuvoloso o coperto, con brevi ed isolate schiarite possibili solo sulla bassa pianura. In mattinata precipitazioni sparse su Alpi, Prealpi e alta pianura occidentale; fenomeni isolati o assenti altrove. Tra pomeriggio e sera piogge e qualche temporale sparso, alternati a fasi asciutte, possibili su tutti i settori della regione (fenomeni meno probabili sulla bassa pianura). Quota neve intorno a 2000-2300 metri.

Temperature: Minime stazionarie (12/14°C), massime in calo (17/20°C).

Mercoledì 29 aprile 2020

Tempo Previsto: Molto nuvoloso in mattinata con piogge e rovesci sparsi sui settori orientali, tendenza a qualche schiarita a partire da ovest. Nel pomeriggio alternanza di annuvolamenti e schiarite in pianura, instabilità in aumento sui rilievi con qualche rovescio sparso su Prealpi e aree pedemontane, in esaurimento in serata.

Temperature: Minime in lieve calo (10/13°C), massime in aumento (20/23°C).