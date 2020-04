Coronavirus: a Bergamo 11.150 positivi, 37 in più nelle ultime 24 ore

Sono 11.150 i positivi al coronavirus in provincia di Bergamo: 37 in più nelle ultime ventiquattro ore. È il dato diffuso da Regione Lombardia lunedì 27 aprile, nel corso della consueta conferenza per fare il punto sull’emergenza.

Nel conteggio rientrano solo le persone risultate positive al tampone, quindi non i cosiddetti casi ‘sommersi’. Partendo da questo presupposto salgono a 73.479 i contagi in Lombardia, 590 in più rispetto a domenica. I decessi sono arrivati a quota 13.449 (+ 124).

I dati del giorno

– i casi positivi sono: 73.479 (+590)

ieri: 72.889 (+920)

l’altro ieri: 71.969 (+713)

– i decessi: 13.449 (+124)

ieri: 13.325 (+56)

l’altro ieri: 13.269 (+163)

– in terapia intensiva: 680 (-26)

ieri: 706 (-18)

l’altro ieri: 724 (-32)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 7.525 (-956)

ieri: 8.481 (-8)

l’altro ieri: 8.489 (-302)

– i tamponi effettuati: 342.850 (+5.053)

ieri: 337.797 (+10.857)

l’altro ieri: 326.940 (+12.642)

– i dimessi: 48.471 (+1.409)

ieri: 47.062 (+890)

l’altro ieri: 46.172

I casi per provincia

BG: 11.150

ieri: 11.113 (+66)

l’altro ieri: 11.047 (+45)

BS: 12.599 (+35)

ieri: 12.564 (+24)

l’altro ieri: 12.540 (+65)

CO: 3.076 (+51)

ieri: 3.025 (+83)

l’altro ieri: 2.942 (+71)

CR: 5.971 (+5)

ieri: 5.966 (+60)

l’altro ieri: 5.906 (+39)

LC: 2.230 (+53)

ieri: 2.177 (+20)

l’altro ieri: 2.157 (+8)

LO: 2.936 (+10)

ieri: 2.926 (+23)

l’altro ieri: 2.903 (+67)

MB: 4.516 (+39)

ieri: 4.477 (+60)

l’altro ieri: 4.417 (+45)

MI: 18.559 (+188) di cui 7.867 (+79) a Milano città

ieri: 18.371 (+463) di cui 7.788 (+241) a Milano città

l’altro ieri: 17.908 (+219) di cui 7.547 (+80) a Milano città

MN: 3.123 (+18)

ieri: 3.105 (+23)

l’altro ieri: 3.082 (+25)

PV: 4.129 (+85)

ieri: 4.044 (+8)

l’altro ieri: 4.036 (+45)

SO: 1.132 (=)

ieri: 1.132 (+2)

l’altro ieri: 1.130 (+42)

VA: 2.496 (+29)

ieri: 2.467 (+60)

l’altro ieri: 2.407 (+31)