Brembo, riapertura parziale degli stabilimenti: implementata la sicurezza

A partire da martedì 28 aprile, Brembo riapre alcune delle proprie attività negli stabilimenti di Curno, Mapello e Sellero, temporaneamente sospese il 16 marzo a causa dell’oggettiva situazione di emergenza che si è creata per il COVID-19.

La decisione è stata presa in linea con le recenti disposizioni straordinarie del Governo italiano.

Durante il periodo di chiusura, l’azienda, che ha costantemente monitorato l’evolversi della situazione, si è preparata alla riapertura implementando ulteriori misure di sicurezza, seguendo quanto indicato dalle autorità competenti.

Brembo ha lavorato alla disinfezione e sanificazione di tutti gli ambienti lavorativi e ha intensificato le misure di sicurezza per le proprie persone.

Queste prevedono in particolare l’utilizzo di mascherine di protezione da indossare durante tutta la permanenza in azienda, un ulteriore potenziamento del numero di dispenser di disinfettate per le mani e la predisposizione di aree all’ingresso dei propri siti, dove ai collaboratori verrà misurata la temperatura corporea prima di accedere agli ambienti lavorativi.

Infine, Brembo ha introdotto una serie di modifiche che limitano la compresenza di persone sia nei luoghi di lavoro sia nelle aree comuni.