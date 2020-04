A Report inchiesta sul “business delle mascherine”: la tv del 27 aprile

Per la prima serata in tv, lunedì 17 aprile RaiUno alle 21.25 riproporrà la fiction “Il commissario Montalbano”, con Luca Zingaretti. Andrà in onda l’episodio “Il giro di boa”: nel corso della sua consueta nuotata mattutina, Montalbano si imbatte in un cadavere galleggiante in stato di decomposizione avanzata. L’uomo è stato ucciso un paio di mesi prima, ma c’è ancora molto da scoprire.

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda una nuova puntata di “Report”, il programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.

Il primo servizio, dal titolo “Il virus neofascista” è firmata da Giorgio Mottola. In un comunicato Rai viene spiegato: “Oltre al coronavirus, stiamo vivendo una pandemia di disinformazione. Dall’inizio dei contagi hanno iniziato a circolare notizie false o manipolate, che hanno avuto su Whatsapp e su Facebook il loro epicentro di diffusione. Report ha scoperto un filo nero che lega tra loro alcuni dei contenuti di disinformazione diventati più virali. Siti di destra estrema e di alternative right hanno spinto in tutto il mondo la diffusione di video e post, contribuendo a creare una narrazione complottistica e allarmistica sul coronavirus. Chi li finanzia? Report ha fatto un viaggio nell’impero economico del leader neofascista più longevo della storia recente d’Italia: Roberto Fiore, capo di Forza Nuova. Fuggito a Londra negli anni ‘80, da latitante si è ritrovato a gestire un floridissimo business che arrivava a fatturare oltre 30 milioni di euro all’anno. Con documenti inediti, racconteremo com’è nata la sua fortuna finanziaria e come si è sostenuto il network neofascista europeo. Nel corso dell’inchiesta l’inviato di Report Giorgio Mottola ha raccolto fatti inediti che potrebbero portare a novità rilevanti sulla strage della stazione di Bologna, e soprattutto ha incontrato un latitante dell’estrema destra, tra i trenta ricercati più importanti, che vive indisturbato a Londra e gestisce un piccolo impero economico”.

Il secondo reportage, intitolato “Giù la maschera” è realizzato da Giulio Valesini e Lorenzo Vendemiale. Un comunicato Rai specifica: “Gli ospedali italiani hanno bisogno di milioni di mascherine per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Ma da chi, e soprattutto che cosa stiamo comprando? A fine marzo Consip ha fatto un bando da quasi 60 milioni di euro, ma Report ha scoperto che i certificati di garanzia presentati per ottenere il via libera, in diversi casi, erano falsi o non validi. Ad aggiudicarsi la gara sono state aziende che c’entrano ben poco col settore medico. Il mercato è impazzito, dalla Cina arriva di tutto e su internet girano offerte improbabili e certificazioni fasulle: il rischio di acquistare cianfrusaglie è sempre più alto”.

La terza inchiesta, dal titolo “Il business delle mascherine” è firmata da Manuele Bonaccorsi. Una nota Rai anticipa: “Chi sono i grandi importatori di mascherine in Italia? E che prodotti offrono ai cittadini? L’emergenza Covid e il drammatico bisogno di dispositivi sanitari hanno offerto praterie per chi, con buone relazioni e qualche trucco, sta lavorando sul business del momento. Anche grazie a regole incerte e controlli superficiali. Report svela i nomi, e qualche neo, dei principali player di questo mercato. E cosa succede, invece, per l’esportazione di materiale sanitario? Teoricamente i materiali utili all’emergenza non potrebbero lasciare il paese. Ma è davvero così?”.

Infine, il quarto servizio, intitolato “Tu si que vales”, è di Adele Grossi. Un comunicato Rai specifica: “Il 5 marzo, poco prima che il Governo annunciasse la chiusura di Lombardia e altre 14 province del Nord, Report era in Spagna. A Madrid non c’era nessun controllo in aeroporto, nessuna chiusura in città. Solo il 17 marzo è stato dichiarato lo stato di emergenza, quando già si contavano 11.000 contagiati. È proprio dalla Spagna che, ogni anno, importiamo circa 40.000 ovociti necessari per la fecondazione eterologa, perché in Italia non ci sono donatrici. I donatori di seme invece sono centinaia sul web e non si fermano nemmeno in tempo di quarantena”.

RaiDue alle 21.20 riproporrà “Stasera tutto è possibile”, condotto da Stefano De Martino. Una serata fra giochi, divertimento e risate con ospiti Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Gianluca “Scintilla” Fubelli, Gianluca Impastato, Ciro Giustiniani, Ariadna Romero, Veronica Gatto e Fatima Trotta. Il tema della puntata sarà la “Tv” e per l’occasione prenderà parte allo show una guest star d’eccezione: Mara Venier.

L’allegria e il buonumore coinvolgeranno tutti: dagli ospiti, che si cimenteranno nelle varie prove, improvvisando, cantando, mimando e cercando di mantenere l’equilibrio nella Stanza Inclinata, fino al pubblico in studio e agli spettatori a casa.

Canale5 alle 21.30 trasmetterà il film “Il signore degli Anelli – La compagnia dell’anello”. Sauron, l’Oscuro Sire di Mordor, ha perso in battaglia l’Unico – il più forte dei venti Anelli del Potere, capace di dominare tutti gli altri – e intende reimpossessarsene: scatena perciò le forze del Male contro la Compagnia dei Nove, che invece vuole distruggere l’Anello gettandolo nella Voragine del Fato…

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Quarta repubblica”, condotto da Nicola Porro

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.30 c’è “Così è la vita”; su La7 alle 21.15 “U-Boat 96”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “The guardian – Salvataggio in mare”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – L’amore ritrovato”; su Iris alle 21 “L’avvocato del diavolo” e su Italia2 alle 21.15 “Un’occasione da Dio”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “L’altro ‘900”. In questa puntata si parla del sodalizio artistico tra Carlo Fruttero e Franco Lucentini. Il primo, classe 1926, e il secondo, nato nel 1920, sono legati da un intenso lavoro editoriale. Le loro opere, frutto di quest’importante collaborazione, sono destinate a nobilitare il giallo italiano.

La7D alle 21.30 trasmetterà il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”. Verrà proposto l’episodio “La testa tra le stelle: Josephine aiuta Jerome Brunet, uno studente liceale di 14 anni che vive con il fratello minore presso il cantiere navale del padre Carlo. Dopo la morte accidentale della madre, Jerome accumula fallimenti al punto che il padre lo ritira da scuola e lo prende a lavorare con lui…

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.20 il telefilm “Siren”; su Mediaset Extra alle 21.15 il film “Ultimo” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Vite al limite: e poi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.