Sofar, OXO, Base ALD Bergamo e… la solidarietà nell’emergenza Coronavirus

Con la pandemia del Coronavirus stiamo attraversando un momento particolarmente difficile. Per affrontare le tante necessità, numerose aziende, associazioni ed enti del territorio danno il proprio contributo con donazioni e raccolte fondi.

Ecco la panoramica delle iniziative organizzate in questi giorni.

Sofar, realtà Italiana impegnata in ricerca e innovazione di farmaci, integratori alimentari e dispositivi medici di alta qualità, ha deciso di dare una mano ai pazienti che combattono la loro lotta in ospedale contro il Covid-19. L’azienda ha iniziato a fornire, e continuerà a farlo fino a quando non terminerà l’emergenza, il suo Probiotico che contribuisce a ripristinare la flora intestinale e un dispositivo medico per la prevenzione e il trattamento delle lesioni cutanee che possono interessare i pazienti più fragili ricoverati a causa del Covid-19. La donazione interessa diversi ospedali non solo nelle aree maggiormente colpite della Lombardia, ma anche di Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna, tra cui l’ Ospedale Maggiore di Parma.

Ma la partecipazione dell’azienda non finisce qui. SOFAR sa bene quanto sia importante tutelare tutti, cittadini e lavoratori tra cui il personale sanitario, proteggendoli con i dovuti dispositivi, mascherine in primis.

Ed è per questo che l’azienda ha fornito 40mila mascherine protettive FFP2 al Comune di Bergamo, territorio particolarmente colpito da questa terribile pandemia, affinché possa continuare la battaglia contro il virus con un’arma in più. Questa operazione è in linea con la filosofia dell’Azienda fortemente radicata nel Paese e in particolare nell’area di Milano (Sede Centrale) e Bergamo (Laboratorio Microbiologia Avanzata presso il Kilometro Rosso), da sempre vicina al territorio nel quale opera con iniziative per la popolazione e con progetti di ricerca nel campo del microbiota e non solo.

L’azienda di cosmetici Kiko ha donato 50mila dispositivi di protezione individuale a favore del territorio. In particolare, 10mila pezzi sono stati consegnati all’ospedale da Campo di Bergamo allestito allo spazio Fiera, mentre 40mila mascherine sono state devolute all’Ats Bergamo che le ridistribuirà a circa mille medici di famiglia e pediatri, alle Usca e alle 65 case di riposo del territorio. “Con questo gesto abbiamo voluto contribuire alla catena della solidarietà fornendo un aiuto concreto dove c’era più urgente bisogno”, ha commentato Cristina Scocchia, amministratore delegato di Kiko. “Kiko è da sempre vicina al proprio territorio e siamo voluti scendere in campo al fianco di medici e personale sanitario che da settimane sono instancabilmente in prima linea per la lotta al coronavirus”. A questa operazione si aggiunge, inoltre, la donazione di prodotti per la cura delle mani ad alcuni ospedali portoghesi e francesi che necessitano di creme e maschere per medici e infermieri.

Per inaugurare il servizio di delivery della gelateria “Cento per cento gusto”, la direzione de “Le Due Torri” di Stezzano in collaborazione con la gelateria ha consegnato delle vaschette al personale sanitario impegnato nei reparti convertiti alla cura dei pazienti affetti da Covid-19 del policlinico San Marco – Gruppo San Donato di Zingonia. Martedì 21 aprile medici, infermieri e operatori sanitari hanno potuto gustarsi una golosa coppetta di gelato mentre giovedì 23 dal centro commerciale di via Guzzanica è partito un nuovo carico di galletti alla brace con patatine fritte offerto da Befed.

Da qualche settimana il progetto di volontariato Superbergamo, del Circolo Maite e realizzato con il supporto di Ink Club, Barrio, Club Ricreativo di Pignolo, UpperLab, csa Pacì Paciana, Arci Bergamo, La Popolare Ciclistica e con il sostegno del Comune di Bergamo, ha implementato i servizi offerti ai cittadini della provincia di Bergamo approntando dei kit spesa precostituiti che possono essere donati alle persone in situazione di difficoltà economica. Queste spese, che sono state chiamate kit solidali, vengono composte a blocchi da 50 euro, modulabili fino a un massimo importo di 65 euro, e prevedono al loro interno una serie di beni alimentari e domestici di prima necessità.

I kit solidali sono sostenuti interamente dalle donazioni dei singoli cittadini che, effettuando un versamento sui canali di Superbergamo, ne rendono possibile la realizzazione, sgravando di qualsiasi costo gli utenti del servizio.

L’iniziativa, nata inizialmente in maniera spontanea e autonoma, ha incontrato le esigenze di Comune di Bergamo, Caritas e La Melarancia Onlus, che, avendo visto aumentare esponenzialmente le richieste da parte di persone in condizione di fragilità, girano a Superbergamo quelle cui non riescono a far fronte. Superbergamo, infatti, è in dialogo fin dall’inizio con il Comune di Bergamo con cui è continuo il rapporto di collaborazione. Le persone bisognose si mettono quindi in contatto con il Comune che poi a sua volta si relazione a Superbergamo quando necessario. Ad oggi sono già 167 i kit consegnati tra Bergamo e paesi della provincia, che si vanno ad aggiungere agli oltre mille interventi dall’inizio dell’emergenza.

Il kit spesa non solo risponde all’esigenza di fornire sostentamento a coloro che ne hanno bisogno, ma è importante per la salute pubblica per due motivi: in primo luogo l’utente, possibile persona a rischio, ha meno occasioni di contagio non recandosi a fare la spesa; secondariamente è utile anche per i volontari che, invece di dover andare più volte al supermercato, si recano al magazzino a ritirare dei kit preparati da altri volontari sulla base degli acquisti effettuati in un’unica volta, riducendo così al minimo le persone che fanno la spesa e le possibilità di contagio.

OXO Bergamo, il consorzio di 17 punti vendita di ottici optometristi facente parte di OXO Italia, ha deciso di dare il suo contributo durante l’emergenza con “Ai nostri occhi sono loro i veri eroi” a sostegno del personale medico-infermieristico che proseguirà anche nella Fase 2. Aiutare in modo utile e concreto chi da mesi, ogni giorno, per molte ore, rischia la propria salute per salvare quella di tutti noi è l’obiettivo dell’iniziativa che mette al primo posto i protagonisti silenziosi e solerti di questa emergenza: personale medico-infermieristico e volontario, operatori della Croce Rossa e volontari della Protezione Civile ai quali sono fornite gratuitamente, su ordinazione presentando il tesserino di riconoscimento, lenti a contatto giornaliere a marchio Oxo. Le lenti a contatto giornaliere monouso offrono vantaggi in termini di sicurezza e igiene poiché si indossano la mattina e si gettano al termine dell’utilizzo, consentendo ogni giorno l’utilizzo di una lente nuova e disinfettata. Una soluzione comoda oltre che sicura soprattutto per il personale medico-infermieristico che in emergenza Covid devono utilizzare i dispositivi per la protezione individuale, come mascherine, occhiali protettivi e visiere. La campagna di OXO Bergamo in emergenza Covid-19 conferma attenzione e impegno da parte del Consorzio a sostegno del territorio. Per maggiori informazioni: http://www.oxobergamo.com/

Le concessionarie sono chiuse, ma l’attività di meccanica e carrozzeria, occupandosi dei servizi alla mobilità, è uno degli esercizi che durante il periodo di lockdown non ha chiuso i battenti. Base ALD Bergamo ha messo le proprie competenze al servizio di personale sanitario, istituzioni e autorità, cioè di chi, in questo periodo difficile, si trova in prima linea.

Essere utili è la parola chiave che dall’inizio dell’emergenza ha mosso Base ALD Bergamo verso una prima iniziativa a servizio di ambulanze, auto mediche e di carabinieri. Dai primi giorni dell’emergenza ad oggi sono stati effettuati una decina di interventi praticamente al mero costo del ricambio utilizzato, un servizio che, come annuncia il presidente Alberto Lozza, resta attivo anche nella Fase 2.

E non è tutto. Base ALD Bergamo in accordo con ALD Automotive ha deciso di assegnare tre auto BMW a uso gratuito in capo al personale dell’ospedale da campo A.N.A. Le vetture, affidate all’associazione A.N.A. Onlus, saranno utilizzate per il trasporto di operatori e medicinali finché l’ospedale in Fiera non rimarrà operativo. “Abbiamo a cuore l’Ospedale da campo – sottolinea Alberto Lozza, presidente di Lozza S.p.A – e abbiamo immediatamente risposto al confronto diretto con il Generale degli alpini comandante Antonio Tonarelli alla necessità di autovetture per la movimentazione del personale dell’associazione. Quindi, in accordo con ALD Automotive, sabato 18 aprile abbiamo consegnato 3 vetture BMW ad uso completamente gratuito che lasceremo a disposizione il tempo necessario. Dopo questa prima assegnazione, siamo a disposizione per valutare altre necessità in merito”.

Un nuovo modo di intendere la mobilità, questo l’obiettivo che si è prefissato Base ALD Bergamo, che l’emergenza Covid-19 va ad accelerare di fronte a norme preventive e di sicurezza sempre più stringenti e un panorama economico in seria evoluzione. “Siamo prossimi all’apertura della sede in Bergamo del nuovo tecnologico service Mercedes Benz e Smart. Vogliamo essere più vicini, e nel miglior modo possibile, all’utenza che deve adeguarsi. Lo scenario dei prossimi anni ci proietta ad una minore esigenza nel sostituire automobili a favore di un’assistenza manutentiva prolungata nel tempo. Inoltre con ALD Automotive abbiamo messo già a disposizione un’importante numero di autovetture second life, vetture seminuove, ricondizionate e subito disponibili per una nuova assegnazione di noleggio ad un costo mese ridotto, il tutto a supporto di una mobilità che deve tenere conto della compressione economico finanziaria ahimé attuale”.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Tribulina Gavarno ha deciso di donare le multe della sua prima squadra per la lotta contro il Covid-19.