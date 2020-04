L’Allieva, Mi presenti i tuoi? o Blade runner 2049? La tv del 26 aprile

Per la prima serata in tv, domenica 26 aprile RaiUno alle 21.25 riproporrà “L’Allieva 2”, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale, Giorgio Marchesi e Tullio Solenghi.

Andranno in onda due episodi dal titolo “Una lunga estate crudele” e “Controvento”. Nel primo, durante le indagini per il tentato omicidio di una regista teatrale, Alice intuisce il motivo d ella ruggine tra Conforti ed Einardi: tra i due c’è una guerra che rischia di coinvolgerla. Nel corso delle indagini, che tirano in ballo anche Cordelia, la coinquilina di Alice, una formidabile intuizione scientifica dell’allieva svela il movente del tentato omicidio… Nel secondo, Claudio ha una proposta per Alice: accetterà di ufficializzare la loro relazione e di aprirsi al progetto di una famiglia con lei, a patto che Alice lasci l’Istituto. Alice resta di sasso: un aut aut così è impossibile da accettare. Nel frattempo, un delitto avvenuto su una barca a vela rende ancora più vicini l’allieva e il PM Einardi…

Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio. Tra gli ospiti di stasera ci saranno il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, la ministra delle politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova e il ministro delle politiche giovanili e dello sport Vincenzo Spadafora. Interverrà Renzo Piano: l’architetto e senatore a vita, premio Pritzker nel 1998, sarà ospite del programma nel giorno in cui viene issata in quota l’ultima campata prevista dal progetto del nuovo Ponte di Genova. Dopo il tragico crollo del 14 agosto 2018, Renzo Piano ha ideato il progetto del nuovo Ponte di Genova e lo ha ceduto gratuitamente, immaginando il nuovo ponte come un nastro leggero illuminato da 43 vele di luce in memoria delle 43 vittime del crollo.

Il 28 giugno scorso è stato abbattuto il lato est del Ponte Morandi, dando definitivamente il via alla ricostruzione. Il 1° ottobre 2019 a 414 giorni dal crollo è nato il nuovo viadotto sul Polcevera ed è stato posato il primo impalcato tra le pile 5 e 6 a 50 metri d’altezza. Il 26 aprile 2020 viene issata in quota l’ultima campata.

Su Canale5 alle 21.10 andrà in onda una nuova puntata di “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso

Su La7 alle 20.35 ci sarà “Non è L’Arena”, condotto da Massimo Gileti

RaiTre alle 21.20 trasmetterà il film “Blade Runner 2049”. Incaricato di recuperare un vecchio modello di replicante, l’ufficiale K (Ryan Gosling), un blade runner appartenente alla polizia di Los Angeles, riporta in luce un segreto a lungo sepolto che ha il potenziale di far precipitare nel caos ciò che è rimasto della società. La scoperta lo porta a dover scovare Rick Deckard (Harrison Ford), un ex blade runner scomparso da trent’anni.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Mahout – La pista degli elefanti”. In questo epico viaggio, testimonianza unica dell’affascinante mondo dei mahout in Nepal, si vive in prima persona lo straordinario rapporto tra uomo ed elefante.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Exodus – Dei e Re”; su Italia1 alle 21.20 “Mi presenti i tuoi?”; su Rai4 alle 21.10 “Devil’s Knot – Fino a prova contraria”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Tutto su mia madre”; su La5 alle 21.05 “Quasi sposi” e su Iris alle 21 “La pelle che abito”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Ma chi ce lo doveva dire?! Speciale Ficarra e Picone”; su Real Time dalle 20.20 il docu-reality “90 giorni per innamorarsi” e su Italia2 alle 21.15 il telefilm “Big Bang Theory”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.