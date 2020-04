La stretta di mano: com’è nato l’antichissimo saluto bandito per il Coronavirus

Prima del Coronavirus era spontaneo dare la mano per salutare chi si incontrava. Adesso non è più possibile: fino a quando la pandemia non si risolverà giungendo al vaccino o a una cura, quindi anche nella fase 2, bisogna evitare il contatto fisico.

Riflettendo su queste piccole cose è possibile rendersi conto di quanto questo virus abbia cambiato la vita di ognuno di noi: ha profondamente modificato le nostre abitudini e il modo di rapportarci con gli altri. Gli esempi sono innumerevoli e si perdono nella nostra quotidianità segnata dal distanziamento sociale, tanto necessario quanto doloroso.

Dal lavoro al tempo libero, dai tanti lutti alla paura per il presente e il futuro: la pandemia ha stravolto ogni cosa come uno tsunami invisibile che si è abbattuto su di noi con una gravità imprevista.

La stretta di mano è una forma di saluto antichissima: esiste da millenni e viene utilizzata per presentarsi e dare il nostro benvenuto a chi abbiamo di fronte ma, a seconda della situazione in cui ci troviamo, può anche esprimere un ringraziamento, siglare un accordo, congratularsi o esprimere vicinanza. Si tratta di un gesto al tempo stesso semplice ma importante perchè consente di entrare in contatto con l’altro: è utile per rompere il ghiaccio con un estraneo, salutare cordialmente all’inizio o alla fine di un incontro, complimentarci con qualcuno o cercare una riappacificazione. Lo scopo è autorizzare l’interazione, mostrare la nostra apertura alla conversazione ed è proprio dall’intento di far capire che le nostre intenzioni sono innocue che ha preso origine questo gesto. Inoltre, il modo in cui diamo la mano può dare tante informazioni sulla nostra personalità, sul nostro stato d’animo e sul tipo di relazione che prediligiamo: se ci pensiamo, questo gesto risalta se è eseguito in modo insolito, cioè se la stretta è debole, troppo forte o se vengono offerte solo le dita.

LA STRETTA DI MANO NELLE CULTURE – Stringere la mano (solitamente la destra) è una pratica pressoché universale: è facilmente interpretabile in tutto il mondo e si fa sia fra sconosciuti a un primo incontro sia con i parenti più stretti… chissà quante volte è stato ripetuto da persone di culture e popoli lontanissimi. Nella nostra realtà è di uso comune, anche informale, mentre nei Paesi anglofoni generalmente è appannaggio dei contesti aziendali. Su scala globale, però, ci sono delle varianti nel modo in cui viene effettuato: nei Paesi arabi, per esempio, nella versione completa il saluto prevede che la mano tocchi in successione il torace, le labbra e la parte centrale della fronte, poi il gesto si prolunga in avanti, mentre si fa un inchino. Secondo altre usanze diffuse in Nordafrica, invece, la mano libera viene appoggiata sul petto mentre l’altra stringe quella dell’interlocutore. E ancora, molte persone praticanti la religione islamica evitano di avere contatti fisici con persone del sesso opposto, a meno che non appartengano alla famiglia, quindi è difficile che un uomo stringa la mano a una donna estranea al nucleo familiare.

Tra i Masai, infine, gli uomini più che stringersi la mano se la sfiorano: il loro saluto infatti consiste in un leggero tocco di palmo delle mani che dura un brevissimo istante.

IL SIGNIFICATO – Cambiano i contesti, ma ovunque viene interpretata come un segno di vicinanza, fiducia e intesa anche se paradossalmente, in origine indicava diffidenza: “dexiosis” in greco antico significava “darsi la mano destra” e nell’antichità era quella con cui si impugnavano le armi. Ecco perché porgere la mano destra al proprio interlocutore serviva a dimostrare di non avere cattive intenzioni: in molti casi ci si stringeva anche l’avambraccio, così da essere certi che l’altro non nascondesse un pugnale nella manica. Probabilmente questo è il motivo per il quale quando ci si stringe la mano si muove il braccio su e giù, altro stratagemma per essere certi che nessuno nasconda armi.

LE ORIGINI – Salutarsi stringendo la mano è una pratica diffusa sia in Occidente sia in Oriente, ma quando ha avuto origine? Non è un prodotto della società moderna: ha una storia lunghissima e ricca di significati: capirne il senso è interessante per attribuirle il giusto valore quando potremo tornare a una piena normalità.

La sua origine risale a oltre 5.000 anni fa, come attestano alcuni geroglifici egizi che rappresentano patti tra uomini e dèi che, solitamente, stringevano la mano in segno di accordo.

I babilonesi sono stati una delle prime popolazioni a praticare questa usanza. Uno degli antecedenti storici più importanti proviene dall’antica Babilonia e risale al 1800 a.C: durante la celebrazione del nuovo anno il monarca doveva realizzare un cortese “atto di sommissione” davanti a Marduk, il maggior dio babilonese, protettore della città, riconoscendo e accettando la sua superiorità e la sua volontà. Lo fece dirigendosi verso la statua di questo dio e stringendogli la mano. Quest’azione, che originariamente significava il trasferimento o acquisizione dei poteri, fu modificata dopo una lunga guerra. Quando gli Assiri invasero la Babilonia, i suoi re si videro obbligati a continuare con questo gesto come segno di rispetto per evitare che il popolo conquistato si ribellasse. Iniziarono a stringere la mano a Marduk, cominciarono a credere che questa fosse una tradizione generale e la adottarono, come se fosse loro, usandola in tutto il Medio Oriente.

Le prime tracce archeologiche in terra babilonese consistono nella rappresentazione di un incontro tra il re Shalmaneser III d’Assiria (859–824 a.C.) e il Re Babilonese Marduk-zakir-shumi I (855-819 a.C.), scolpito nella storia sul trono di Shalmaneser III, conservato al museo nazionale di Baghdad.

NELL’ANTICA GRECIA E A ROMA – In Occidente si registra la prima stretta di mano fra due dee che si cingono la mano in segno di rinnovato accordo, in un rilievo del V secolo a.C. conservato oggi al museo dell’Acropoli di Atene. La stele iscritta in rilievo rappresenta Era e Atena, rispettivamente protettrici di Samo e Atene.

Nella Grecia antica si trovano raffigurazioni, racconti e resoconti di strette di mano, ne parla Omero e se ne vedono diversi esempi nell’arte funeraria.

In seguito si diffuse in altre culture, in particolare in quella romana, continuando nella maggior parte dei casi a manifestare connessione, rispetto e alleanza tra persone che potevano essere coniugi, politici, amici, religiosi o soldati. In linea generale, però, nella Roma antica ci si salutava più frequentemente dandosi un bacio: la stretta di mano era limitata a situazioni particolari ed era riservata a pochi intimi come familiari e persone care.

Sia in Grecia sia a Roma il modo di dare la mano era diverso da oggi: a quell’epoca si afferrava l’avambraccio o il polso dell’altra persona stringendo fortemente. Questo si convertì in un’abitudine, nonostante derivasse da un rito molto antico. Quando nelle prime tappe della Grecia, marcata da vari dialetti, s’incontravano due persone residenti in Paesi o città diverse in mezzo a un campo, o viaggiatori in sentieri solitari, la prima cosa che facevano era ritirare le proprie spade e vedere la reazione della controparte. Se l’altro mostrava di non voler combattere si procedeva a riporla e si afferrava fortemente il suo polso destro per dimostrare che non lo pugnalasse a tradimento. Da quel momento avrebbero potuto dialogare tranquillamente e sapere se l’altra persona avesse prodotti da barattare o comprare.

NEL MEDIOEVO – La stretta di mano è sopravvissuta per tutto il Medioevo e, anche all’epoca delle signorie, tra gli esponenti delle diverse famiglie, era simbolo di non belligeranza.

NEI SECOLI SUCCESSIVI – Sembra che anche ai tempi della peste si impedirono i baci ma non le strette di mano, e nel 17esimo secolo, quando rischiò forse di passare di moda, divenne un gesto particolarmente caro ai quaccheri, gli appartenenti al movimento religioso interno al puritanesimo che, tra le altre cose, rifiutava le gerarchie religiose e credeva in un rapporto molto diretto con Dio. I quaccheri iniziarono a usare la stretta di mano ritenendolo un gesto più semplice e egualitario rispetto al levarsi il cappello, magari accennando anche un piccolo inchino. In ogni caso, il saluto tornò in voga anche tra le altre persone.

Nonostante le resistenze di alcuni aristocratici europei, nel 19esimo secolo iniziò a essere codificata da chi si occupava di buone maniere e cerimoniali e nel 1877, in piena età vittoriana, venne pubblicata una guida che consigliava come stringere mani senza troppa foga: “Un gentiluomo che stringe troppo forte la mano che gli è offerta in saluto, o che la agita con troppa veemenza, non meriterebbe di poter stringere altre mani”. Qualche anno prima, un articolo di Harper’s Weekly aveva già stabilito che rifiutare di stringere una mano doveva essere considerato una “dichiarazione di ostilità”.

Pare che Abraham Lincoln, presidente statunitense dal 1861 al 1865, fosse un grande “stringitore di mani” e, sempre in quegli anni, a Teano, in Campania, si erano probabilmente dati la mano Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele II.

NEL NOVECENTO – Nel ‘900 questo saluto ha continuato a conquistare terreno, rimanendo un modo molto efficace per rendere in una sola immagine l’intesa tra due persone. E grazie alla fotografia quell’immagine divenne di facilissima e velocissima rappresentazione. Sono stati immortalati, tra gli altri, Adolf Hitler e Neville Chamberlain (Primo Ministro del Regno Unito dal 28 maggio 1937 al 10 maggio 1940) e qualche anno dopo, in una complicata triplice stretta Harry Truman, Winston Churchill e Joseph Stalin. Ancora, Richard Nixon e Elvis Presley, Ronald Reagan e Mikhail Gorbaciov, Yitzhak Rabin e Yasser Arafat, Kim Jong-un e Moon Jae-in.

Questo gesto è anche parte della ritualità del cristianesimo in quanto “segno della pace”, che ci si scambia durante la messa prima dell’eucarestia, a simboleggiare fratellanza e senso di comunità.

AI GIORNI NOSTRI – Recentemente uno degli aspetti per cui si è fatto notare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è questa forma di saluto: si è parlato molto, per esempio, della sua lunghissima stretta di mano al presidente giapponese Shinzo Abe o di quelle con il presidente francese Emmanuel Macron o con Justin Trudeau, leader del Partito Liberale del Canada.

Oggi le restrizioni dovute all’epidemia di COVID-19 bandiscono il contatto fisico e si è cercato alcune alternative come il saluto gomito-contro-gomito, che però è stato sconsigliato dal capo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, perché costringe comunque le persone ad avvicinarsi e toccarsi (tra l’altro non lontano dal punto in cui viene consigliato loro di starnutire). Quando la pandemia sarà passata potremo tornare a stringerci la mano e sicuramente saremo più consapevoli del suo valore.