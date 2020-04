Cambia il tempo? Risponde il bollettino meteorologico curato da Arpa Lombardia

ANALISI GENERALE

L’approfondimento sull’Europa sudoccidentale di una area depressionaria atlantica favorirà correnti in quota via via più umide e fresche, con condizioni di cielo prevalentemente nuvoloso su tutta la Lombardia precipitazioni deboli sulla fascia alpina e prealpina lunedì, in intensificazione ed estensione anche alle aree pianeggianti per i giorni a seguire.

DOMENICA 26 APRILE

Stato del cielo: Giornata in pianura poco nuvoloso o velato, quindi aumento della nuvolosità per nubi a media e alta quota quota fino a irregolarmente nuvoloso; in montagna muvoloso al mattino, con nubi a media e bassa quota in aumento fino a molto nuvoloso.

Precipitazioni: nella notte deboli sui rilievi orientali, in estensione alla fascia prealpina e al settore alpino centro occidentale nel corso della mattinata e nel pomeriggio, localmente anche a carattere convettivo o temporalesco.

Temperature: minime stazionarie o in rialzo, massime in lieve calo. In pianura minime tra 13 e 16°C, massime tra 23 e 26°C.

LUNEDÌ 27 APRILE

Stato del cielo: in pianura nella notte e al primo mattino da poco a irregolarmente nuvoloso, quindi aumento di nubi a media e bassa quota fino a molto nuvoloso nel pomeriggio; in montagna da nuvoloso a molto nuvoloso.

Precipitazioni: deboli nel corso del mattino e pomeriggio sui rilievi, fatta esclusione delle Retiche orientali, in attenuazione ed esaurimento in serata a est e persistenti sul nordovest con possibile interessamento anche della parte più occidentale della pianura. Possibili anche a carattere temporalesco nella seconda parte della giornata.

Temperature: minime in lieve rialzo, massime stazionarie o in lieve calo. In pianura minime attorno a 14°C, massime a circa 24°C.