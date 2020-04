Fornovo, si schianta in auto nella notte: 26enne ferito al volto

Si è procurato due gravi ferite al volto, schiantandosi con la sua auto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 aprile: protagonista dell’incidente un 26enne residente nell’Isola.

L’allarme è scattato poco prima delle 3 del mattino, lungo la strada Provinciale Padana Superiore, nel territorio comunale di Fornovo San Giovanni.

Il giovane, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso improvvisamente il controllo della propria vettura, schiantandosi violentemente: nel forte impatto il 26enne si è procurato una ferita aperta alla fronte e una ferita lacero-contusa al naso.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario e i carabinieri della stazione di Caravaggio che indagano sull’esatta dinamica del sinistro: il giovane, dopo le prime cure prestate sul posto, è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Treviglio.