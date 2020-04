Aggredita e morta a 34 anni dopo una settimana: compagno fermato per omicidio

Un’aggressione reiterata, atroce, brutale: le ferite riportare, alla nuca, all’addome e in altri punti vitali, dopo una settimana di coma le sono costate la vita.

È una tremenda storia di violenza familiare quella che ha portato alla morte di Viviana Caglioni, 34enne residente in via Maironi da Ponte a Bergamo uccisa a calci e pugni dal compagno.

La sua morte risale al 6 aprile, ma l’aggressione è della notte tra il 30 e il 31 marzo: la lite, iniziata al primo piano dello stabile dove la coppia viveva con la mamma di lei, si è conclusa nell’appartamento al piano terreno, dove vive lo zio della donna.

Dopo settimane di serrate indagini il fermo del compagno, Cristian Michele Locatelli, 42 anni, da 6 mesi suo convivente: per il pm Paolo Mandurino, che ha coordinato le indagini, e il Gip Federica Gaudino è stato omicidio volontario pluriaggravato.

Vari i tentativi dell’uomo di depistare gli inquirenti: tra gli episodi più controversi, e alla luce dei fatti inquietante, anche una chiamata alla Questura del 9 aprile, dove annunciava di aver ucciso una persona in via Maironi da Ponte, per non presentarsi in via Noli