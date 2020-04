Tre miniserie tv da divorare nel week-end

Per questo fine settimana abbiamo deciso di proporvi tre serie tv composte da pochi episodi, per chi ha voglia di storie avvincenti, intriganti da finire in qualche giorno.

Alias Grace

Il primo consiglio è Alias Grace, serie tratta dall’omonimo romanza di Margaret Atwood – autrice de Il racconto dell’ancella – ispirato a un fatto di cronaca realmente accaduto.

Siamo nel Canada del 1843, quando Grace Marks, una giovane ragazza irlandese emigrata, viene arrestata con l’accusa di aver ucciso il suo datore di lavoro e la domestica. La ragazza sostiene di non ricordarsi assolutamente nulla dell’accaduto. Prima del processo, Grace inizia una serie di colloqui con il dottor Simon Jordan, psicoanalista che ha il compito di aiutarla nel ricordare il suo passato e soprattutto la notte dell’omicidio. Ma Grace sembra nascondere qualcosa.

La serie si alterna fra una linea temporale presente e passata, creando un clima di tensione in crescendo che vi terrà incollati allo schermo per i sei episodi che la compongono. Questo, insieme ad una buona interpretazione degli attori, non darà nessun tipo di aiuto o inidizio allo spettatore: Grace è colpevole, sì o no?

Chernobyl

Miniserie certo, ma che ha saputo con i suoi 5 episodi far parlare molto di sé, conquistandosi fin da subito il favore della critica e del pubblico. Come secondo consiglio, vi proponiamo il prodotto realizzato da Sky in collaborazione con l’emittente americana HBO. La serie racconta uno degli eventi più disastrosi dopo la Seconda guerra mondiale. Il 26 aprile del 1986 nelle prime ore del mattino, a 18 km dalla cittadina di Chernobyl, il reattore n°4 della centrale nucleare V.I. Lenin esplode.

La serie cerca di ricostruire l’evento nella sua totalità: dalla esplosione iniziale, le iniziali negazioni da parte dei responsabili, ai tentativi di fermare una delle catastrofi umane più grandi. La serie dà vita a una versione della storia nascosta o molto spesso dimenticata, come nel caso dei tre uomini che eroicamente entrarono nella centrale per svuotare le cisterne d’acqua, per evitare un disastro ancora più grande, pur sapendo che sarebbe costata loro la vita.

Chernobyl è considerata una delle serie più importanti e ben fatte degli ultimi anni. E ci ricorda quale è una delle funzioni importanti dei prodotti cinemotagrafici: ricordare storie che non devono essere dimenticate, che devono essere conosciute per cercare di non ripetere ancora gli stessi errori.

La verità sul caso Harry Quebert

Concludiamo con un’altra serie composta da un numero ristretto di episodi -in questo caso dieci- e si tratta de La verità sul caso Harry Quebert, tratta dall’omonimo romanzo di Dicker. La miniserie diretta da Jean Jacques Annaud è stata girata nel 2019 e vede nei panni del protagonista l’ormai conosciutissimo Patrick Dempsey, attualmente in televisione con la serie Diavoli con Alessandro Borghi.

Un giovane scrittore, Marcus Goldman, è in cerca di ispirazione. Decide di recarsi alla casa del suo professore di letteratura Harry Quebert. Al suo arrivo scopre che il professore è stato accusato di aver ucciso Nola Kellergen, una giovane ragazza scomparsa qualche anno prima nella cittadina.

Una serie ben fatta che saprà interessarvi.