Tragedia a Sovere, uomo cade in moto e muore a 42 anni

Tragedia a Sovere nel pomeriggio di sabato 25 aprile: un uomo di 42 anni, A. Z. di Sovere, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale.

Secondo le prime informazioni l’uomo, poco prima delle 17, stava viaggiando in sella alla sua moto quando in via Pascoli avrebbe accidentalmente perso il controllo finendo contro un palo e poi è caduto a terra violentemente.

Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi: un’ambulanza della Croce Blu di Lovere e l’elicottero del 118 alzatosi in volo da Brescia.

Per il 42enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: vani i tentativi di salvargli la vita da parte dei sanitari.

Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

Per effettuare i rilievi e studiare l’esatta dinamica del caso, nella zona stanno lavorando i carabinieri di Lovere e Sovere.