Residenti, il Comune di Bergamo proroga i pass al 31 maggio

Altre proroghe per quello che riguarda le politiche della mobilità in città: l’Amministrazione comunale ha infatti deciso in questi giorni la proroga, fino al 31 maggio compreso, della validità di tutti i contrassegni per la circolazione nelle ZTL e o per la sosta nelle aree riservate ai residenti e/o per la sosta in aree riservate a specifiche categorie di veicoli, aventi scadenza compresa tra il 9 marzo e lo stesso 31 maggio.

Non solo: il Comune di Bergamo conferma, sempre fino al 31 maggio, la possibilità per tutti i titolari del contrassegno per la sosta nelle aree riservate ai residenti, in corso di validità, la sosta nelle aree disciplinate a tariffa, delimitate dalle strisce di colore blu, compreso il parcheggio pubblico di Piazza Mercato del Fieno, senza obbligo di corrisponderne il corrispettivo né di rispettarne i limiti di tempo.

“In questa fase di grande incertezza sulla ripartenza – spiega l’Assessore alla mobilità del Comune di Bergamo Stefano Zenoni – abbiamo pensato di mantenere alcune agevolazioni per i residenti, in modo da dar loro la tranquillità di organizzarsi al meglio”.