Massimo Ranieri, Celestini, La ciociara o Robinson Crusoe? La tv del 25 aprile

Per la prima serata in tv, sabato 25 aprile RaiUno alle 21.25 proporrà “Stasera sogna con Massimo Ranieri tratto da Sogno e son desto” – Una serata speciale insieme a Massimo Ranieri, per rivedere i capitoli più intensi e spettacolari della prima edizione di uno show musicale costruito intorno a sentimenti forti e popolari, ricco di incontri accoglienti e appassionanti da rivivere con le emozioni e le speranze del tempo che stiamo vivendo.

Su RaiDue alle 21.05 andrà in onda “Petrolio Antivirus”, condotto da Duilio Giammaria. Un programma d’informazione costruito attraverso l’aggregazione di reportages, interviste ed approfondimenti su vari temi, c on stile anche documentaristico.

Su RaiTre alle 20.30 l’appuntamento è con “Le parole della settimana – Aspettando le parole”, condotto da Massimo Gramellini. A seguire, alle 22.05 la fiction “I topi”, con due episodi. Nel primo, mentre Sebastiano e U Stuorto vagano nei cunicoli per i loro traffici, a casa Benni speriment a allegramente nuove ricette e Carmen è tesa perché deve dire a sua madre e a sua zia di essere incinta. Le due donne credono sia una scherzo, visto che non sanno neanche dell’esistenza di un fidanzato. Devono, però, ricredersi. La notizia arriva subito a Sebastiano, insieme al particolare non da poco che il ragazzo, un certo Ludovico Laterza, è per la convivenza e non per il matrimonio. Il fratello di Nick Boutique. Nel secondo, durante la festa di fidanzamento tra Carmen e Ludovico, U Stuorto vie ne sorpreso a baciare appassionatamente un uomo. È Fransis, il fratello di Nick Boutique. Scoperto, U Stuorto chiede a Carmen e a Benni di non dire nulla a Sebastiano. Il caso vuole, però, che al rientro a casa Benni racconti tutto alla madre e alla zia, non sapendo che oltre a loro c’è anche qualcun altro in ascolto.

Rete4 alle 21.25 trasmetterà il film “La ciociara”, di Vittorio De Sica, con Sophia Loren. Cesira, una donna del popolo, gestisce un negozio di alimentari a Roma, ma quando gli alleati bombardano la capitale si rifugia, insieme con la figlia adolescente, nel suo paese d’origine, in Ciociaria. Quando il pericolo sembra scongiurato le due donne tornano a Roma; lungo il cammino alcuni soldati marocchini le violentano. De Sica, aiutato dalla sceneggiatura di Cesare Zavattini, traduce il romanzo di Moravia con sensibilità e vigore. Il personaggio dominante è quello di Cesira, la madre, interpretato con passione da una memorabile Loren premiata con l’Oscar e al Festival di Cannes.

Canale5 alle 21.30 riproporrà “Ciao Darwin 8 – Terre desolate”, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21 c’è “Robinson Crusoe”; u La7 alle 21.15 “Il gigante”; su Rai4 alle 21.20 “Master & Commander”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Amore facciamo scambio?”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Una scintilla d’amore”; su Iris alle 21.10 “Zodiac”; e su Italia2 alle 21.15 “La madre”

Spazio al teatro per non dimenticare su Rai5 alle 21.15 con “Radio Clandestina”, uno degli spettacoli più intensi di Ascanio Celestini che ricostruisce i giorni che precedono e seguono, a Roma, l’eccidio nazista delle Fosse Ardeatine.

Su La7D alle 21.30 il telefilm “Little Murders by Agatha Christie”. Verrà proposto l’episodio “Omicidio nel sonno”: Scappata da un ospedale psichiatrico, Sacha si nasconde in una casa isolata. Ma presto inizia a essere tormentata da terribili visioni di sangue…

Mediaset Extra alle 21.15 trasmetterà il telefilm “College”. Andranno in onda due episodi intitolati Il bellimbusto” e “Un cadetto speciale”. Nel primo, all’Admiral Academy arriva un nuovo cadetto. Giulio Carta, un bel ragazzo, conquista subito il cuore delle collegiali e, in particolare, quello di Arianna. Marco è avvilito per come Giulio sta per portargli via la fidanzata, ma un segreto nella vita del cadetto nuovo farà rimettere le cose a posto… Nel secondo, le collegiali decidono di dimostrare ai cadetti di essere in grado di seguire il loro stesso percorso di addestramento militare.

Da segnalare, infine, su Real Time alle 21.30 il docu-reality “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.