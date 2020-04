“Ensemble Locatelli per Bergamo”, un cd a sostegno del Papa Giovanni

L’Associazione culturale Pietro Antonio Locatelli ha dato il via all’iniziativa “Ensemble Locatelli per Bergamo”, una raccolta fondi per sostenere l’ospedale Papa Giovanni XXIII nella emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19. Consiste nel download del CD “Highlights Stagione 2019” inciso da Ensemble Locatelli a fronte di una donazione libera a partire da 10 euro. Il ricavato della raccolta viene devoluto interamente ad ASST Papa Giovanni XXIII.

Il disco contiene 26 tracce di musica barocca registrate dal vivo nel corso della prima Stagione Concertistica di Ensemble Locatelli, tenutasi in Sala Piatti a Bergamo tra aprile e ottobre 2019. Include brani di Bach, Händel, Vivaldi, Corelli, Telemann, Platti, Monteverdi e Locatelli.

Con questo progetto Ensemble Locatelli desidera portare la propria musica nelle case delle famiglie bergamasche e del mondo, offrendo quindi un momento di evasione dalla difficile realtà vissuta in questi giorni, coniugando un intento divulgativo con la volontà di aiutare concretamente la comunità di Bergamo sostenendo l’Ospedale cittadino per mezzo di questa raccolta fondi.

L’iniziativa sinora è stata pubblicizzata tramite i canali Facebook e Instagram di Ensemble Locatelli, ottenendo risultati oltre le aspettative. In poco meno di tre settimane sono state raccolte oltre 120 donazioni per un totale di 8917,98 euro (alla data del 19 aprile), grazie alla generosità di appassionati di musica classica e non provenienti da tutto il mondo. Le donazioni ricevute, che Associazione Culturale P.A. Locatelli provvede a versare periodicamente all’ospedale di Bergamo, provengono da tutta Italia e da paesi esteri, in particolare da Francia e Germania, ma anche da Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Cina.

Le modalità per partecipare, indicate sulle piattaforme social e sul sito https://www.ensemblelocatelli.com/el-per-bergamo-1/, prevedono che, a seguito di una donazione effettuata per bonifico o PayPal, si debba inviare una mail a ensemble.locatelli@gmail.com contenente la ricevuta del pagamento e nome e cognome del donante, il quale verrà contattato ricevendo il link per scaricare il CD in alta qualità.

Coordinate bancarie per le donazioni:

Paypal: ensemble.locatelli@gmail.com

IBAN IT06B0311153850000000001703 BIC: BEPOIT21301 SWIFT: BEPOIT21 INDIRIZZO DELLA BANCA: Filiale di Osio Sopra Via XXV Aprile, 29, 24040 BG (Italia) BANCA: UBI Banca

INTESTATARIO DEL CONTO: ASSOCIAZIONE CULTURALE PIETRO ANTONIO LOCATELLI

CAUSALE DI PAGAMENTO: Ensemble Locatelli per Bergamo