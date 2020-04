Emergenza Covid, dalla Regione 16,5 milioni per le famiglie in difficoltà

Un pacchetto di misure per la famiglia da 16,5 milioni di euro pensato per quei nuclei che a seguito del coronavirus hanno avuto una contrazione del reddito familiare.

Lo ha presentato l’assessore regionale alla Famiglia, Genitorialita’ e Pari Opportunita’ Silvia Piani.

Due le linee di intervento, una per l’acquisto di beni o servizi tecnologici per la didattica a distanza per gli studenti e una per il sostegno alle rate dei mutui per la prima casa.

“Un pacchetto coraggioso e concreto – ha sottolineato Piani – cosi’ come il ‘Piano Marshall’ appena approvato dalla Giunta regionale per far ripartire l’economia lombarda e non far seguire all’emergenza sanitaria anche l’emergenza economica. Tre miliardi – ha puntualizzato – per investimenti sulle infrastrutture, sulle strade, sulle scuole per dare risposte concrete ad un territorio che ha bisogno di ripartire piu’ forte di prima”.

AL LAVORO PER LA ‘FASE 2’ – “Ci stiamo occupando di come affrontare la ‘Fase 2′ rispondendo alle difficolta’ e alle sfide che il ritorno al lavoro, ma non alla piena normalita’, porranno davanti a tanti concittadini, a partire dalle persone piu’ fragili, dai bambini, dagli anziani, dalle tante mamme che lavorano.

Un esempio su tutti – ha precisato – e’ legato a quello degli asili e delle strutture per l’infanzia che, rimanendo chiuse come previsto per ora dal Governo, metteranno in difficoltà tante famiglie che vi hanno sempre potuto contare”.