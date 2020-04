Base ALD Bergamo sempre più vicino all’ospedale in fiera

Mentre le concessionarie sono chiuse, l’attività di meccanica e carrozzeria, occupandosi dei servizi alla mobilità, durante il periodo di lockdown continua ad operare.

Ma se pur aperta, anch’essa ha registrato un calo importante di fatturato con una drastica diminuzione della domanda. Una situazione difficile che Base ALD Bergamo affronta con professionalità, mettendo le proprie competenze al servizio di personale sanitario, istituzioni e autorità, cioè di chi, in questo periodo difficile, si trova in prima linea.

Essere utili è la parola chiave che dall’inizio dell’emergenza ha mosso Base ALD Bergamo verso una prima iniziativa a servizio di ambulanze, auto mediche e di carabinieri. Dai primi giorni dell’emergenza ad oggi sono stati effettuati una decina di interventi praticamente al mero costo del ricambio utilizzato, un servizio che, come annuncia il Presidente Alberto Lozza, resta attivo anche nella Fase 2.

E non è tutto. Base ALD Bergamo in accordo con ALD Automotive ha deciso di assegnare tre auto BMW a uso gratuito in capo al personale dell’Ospedale da campo A.N.A. Le auto, affidate all’associazione A.N.A. Onlus, saranno utilizzate per il trasporto di operatori e medicinali fino a che l’ospedale in Fiera resta operativo.

“Abbiamo a cuore l’Ospedale da campo – sottolinea Alberto Lozza, presidente di Lozza S.p.A – e abbiamo immediatamente risposto al confronto diretto con il Generale degli alpini comandante Antonio Tonarelli alla necessità di autovetture per la movimentazione del personale dell’associazione. Quindi, in accordo con ALD Automotive, sabato 18 aprile abbiamo consegnato 3 vetture BMW ad uso completamente gratuito che lasceremo a disposizione il tempo necessario. Dopo questa prima assegnazione, siamo a disposizione per valutare altre necessità in merito”.

Un nuovo modo di intendere la mobilità, questo l’obiettivo che si è prefissato Base ALD Bergamo, che l’emergenza Covid-19 va ad accelerare di fronte a norme preventive e di sicurezza sempre più stringenti e un panorama economico in seria evoluzione.

“Siamo prossimi all’apertura della sede in Bergamo del nuovo tecnologico service Mercedes Benz e Smart. Vogliamo essere più vicini, e nel miglior modo possibile, all’utenza che deve adeguarsi. Lo scenario dei prossimi anni ci proietterà ad una minore esigenza nel sostituire automobili a favore di un’assistenza manutentiva prolungata nel tempo. Inoltre con ALD Automotive abbiamo messo già a disposizione un’importante numero di autovetture second life, vetture seminuove, ricondizionate e subito disponibili per una nuova assegnazione di noleggio ad un costo mese pazzesco, il tutto a supporto di una mobilità che deve tenere conto della compressione economico finanziaria ahimè attuale”.