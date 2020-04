Atalanta-Fiorentina di un anno fa: altri 5 denunciati tra i tifosi viola

Altri cinque tifosi della Fiorentina sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per gli scontri in occasione dell’incontro Atalanta-Fiorentina disputatosi al Gewiss stadium di Bergamo il 25 aprile 2019.

Con informativa di reato depositata alla Procura della Repubblica del Tribunale di Bergamo, sono stati denunciati 5 soggetti appartenenti alla frangia della tifoseria ultras della Fiorentina per gli illeciti penali come violenza a pubblico ufficiale, resistenza, lesioni, travisamento, lancio di oggetti e concorso di persone realizzati dagli stessi realizzati sia antecedentemente e sia successivamente alla partita di un anno fa, valevole quale semifinale di ritorno di Coppa Italia.

I fatti si riferiscono ai violenti scontri ingaggiati dalla frangia ospite, contingentata dall’azione del personale della Polizia di Stato e che aveva visto 25 poliziotti riportare ferite e lesioni personali.

L’informativa, che fa seguito a precedenti analoghi deferimenti, ha permesso di segnalare in totale 25 tifosi fiorentini identificati quali responsabili dei tafferugli. Un risultato ottenuto al termine di articolate indagini tecniche e approfondite attività investigative, attraverso una elaborazione di riprese eseguite da numerosi sistemi di videosorveglianza e, successivamente, confrontando tra loro le diverse risultanze estrapolate, compreso lo screening di centinaia di fotogrammi che ne ha consentito la certa identificazione.

Anche per questi ultimi denunciati, come già avvenuto per gli altri 20 precedentemente deferiti, sono già state avviate le procedure per i Daspo che per tre di essi, risultando essere già stati destinatari in passato di analogo provvedimento, non potrà essere di durata inferiore ad anni 6 con la contestuale applicazione dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in occasione degli incontri di calcio.