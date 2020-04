Si avvicina un nuovo fine settimana all’insegna dello “state a casa”. Come sarà il cielo sopra di noi, a Bergamo e in provincia? Risponde il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Antonio Marioni.

ANALISI GENERALE

Alta pressione sull’Europa centro meridionale anche nella giornata di venerdì. Le depressioni interessano maggiormente la parte settentrionale ed orientale del continente.

Venerdì 24 aprile 2020

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione con qualche velatura nella seconda parte della giornata. Precipitazioni assenti ovunque.

Temperature: massime in pianura in aumento e comprese tra 23 e 26°C. Minime in aumento e comprese tra 8 e 14°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.

Sabato 25 aprile 2020

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione con qualche cumulo nelle ore più calde sull’area Prealpina e Alpina. Nel pomeriggio-sera aumento della consistenza nuvolosa su Alpi e Prealpi. Precipitazioni assenti ovunque.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 24 e 26°C. Minime in aumento e comprese tra 10 e 15°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.

Domenica 26 aprile 2020

Tempo Previsto: su pianure ed Appennino cielo poco nuvoloso per tutta la giornata tranne in serata dove potrebbe esserci un aumento delle nubi seppur senza precipitazioni. Su Alpi e Prealpi nuvolosità variabile, a tratti compatta, con possibilità di qualche rovescio o temporale.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 24 e 26°C. Minime stazionarie e comprese tra 10 e 15°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.