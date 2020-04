“Uomo di solidarietà”: a Giovanni Licini la cittadinanza benemerita di Scanzorosciate

L’Amministrazione Comunale di Scanzorosciate in data 21 aprile 2020 ha deciso di conferire al suo cittadino Giovanni Licini la cittadinanza benemerita.

Questa la motivazione: “Uomo generoso e di cuore, disponibile e pronto, tenace e mai fermo. Giovanni Licini è ideatore, fondatore, deus ex machina dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo, considerata dalle Istituzioni esempio insostituibile per il territorio. Trasparenza e serietà sono i tratti identitari di Giovanni grazie al quale la solidarietà può essere ogni anno protagonista e centinaia di imprenditori possono donare con fiducia risorse economiche per il bene delle persone più bisognose e fragili. Durante l’emergenza Covid-19, le sue qualità sono ulteriormente emerse: con il suo stile e attraverso la sua “rete”, grazie al contributo di tante imprese bergamasche, è riuscito a raccogliere ben 1 milione di euro a favore degli Ospedali bergamaschi”.

“In questo momento non ci è possibile consegnargli di persona la tradizionale targa – spiega il Sindaco Davide Casati -, lo faremo non appena le condizioni lo consentiranno. Intanto, a nome della cittadinanza e dell’Amministrazione Comunale, esprimo la più profonda gratitudine al nostro concittadino Giovanni Licini per la dedizione e l’impegno a servizio della comunità bergamasca”.