Solitudine e individualità: il domani che non vorrei incontrare

“Del doman non v’è certezza” diceva oltre seicento anni fa Lorenzo De’ Medici detto “Il Magnifico“. Nessuna massima poteva esser più azzeccata in questo periodo in cui un virus proveniente dall’Oriente ci ha tolto ogni sicurezza, compresa quella di sapere come sarà il domani.

Ogni giorno siamo in attesa di buone notizie, di fronte alla televisione oppure attaccati a un telefonino. Eppure ogni giorno quella battaglia appare inasprire sempre di più, le speranze vanificarsi e il futuro diventare gradualmente più grigio.

Non sappiamo quando riusciremo a vincere clinicamente questo virus, fra un mese, fra un anno oppure chissà, eppure una certezza si fa largo: nulla sarà più come prima.

Impossibile non pensare alle persone che non ci sono più, a tutti coloro che sono stati portati via da un nemico tanto invisibile quanto subdolo, ai momenti che non si potranno più vivere insieme a loro.

A questo dolore tanto profondo, dentro di me se ne aggiunge un altro che porta il nome di solitudine. Il carattere chiuso e la timidezza non mi hanno mai aiutato, anzi, talvolta mi hanno allontanato da quelle folle oceaniche che ora tanto rimpiangiamo, tuttavia i rapporti solidi e diretti mi hanno sempre permesso di superare questi ostacoli.

La quarantena è quindi una medicina amara da bere, necessaria per curarsi e salvare gli altri, ma che ogni istante diventa sempre più difficile da ingoiare.

Smart working, video-lezioni, distanziamento sociale sono soluzioni molto utili che ci faranno compagnia ancora per mesi, almeno finché non verrà trovata una cura o un vaccino per il Coronavirus, tuttavia ciò potrebbe diventare lo scenario quotidiano del nostro futuro.

Gli abbracci e le strade piene al termine dell’epidemia potrebbero trasformarsi in un lontano ricordo, figlio di una società tanto tecnologica quanto atomizzata dove la giornata si passerebbe da un aperitivo su Whatsapp fra una videoconferenza su Zoom e un compleanno su Skipe.

Chiaramente ci si augura non si vada in questa direzione, che le amicizie possano diventare più profonde e che ci si accorga dell’importanza di cose fino a poco tempo fa scontate, ma qualora si seguisse la prima direzione, per i più sensibili si prospettano tempi duri.

Non resta che tornare a studiare e non pensare a quale sarà il nostro destino: “Del doman non vi è certezza”, anche perché non sappiamo se il nuovo mondo sarà adatto a noi oppure se saremo adatti a lui.