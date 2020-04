Pusher tenta la fuga gettandosi nel fiume, ma il carabiniere si tuffa e lo arresta

Lo spaccio di sostanze stupefacenti, la fuga, l’inseguimento in area rurale e il tuffo nelle fredde acque del fiume. Sembrerebbe la scena di un datato film poliziesco, se non fosse realmente accaduta in località Basse Oglio di Sotto, a Calcio.

E’ di ieri pomeriggio il mirato servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti predisposto dai carabinieri della Stazione di Calcio che, ricevuta notizia dell’illecita attività posta in essere da un uomo di nazionalità marocchina, hanno proceduto all’arresto di M. M., 23enne pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale, asseritamente domiciliato a Milano.

Nella circostanza, l’extracomunitario, preso contatti con due acquirenti, stava effettuando la cessione di sostanza stupefacente in un’area a ridosso della sponda del fiume Oglio. Accortosi dell’arrivo dei militari, ha deciso di optare per la repentina fuga e di buttarsi in acqua per attraversare da sponda a sponda il corso d’acqua.

I militari non demordono e lo seguono, tra loro c’è anche il Comandante della locale Stazione che decide di lanciarsi nelle fredde acque del fiume, profonde in quel punto fino a oltre il torace, compie uno, due passi in acqua ma vede il fuggiasco guadagnare distanza e allontanarsi; allora decide di mettersi a nuotare e immediatamente dopo una, due, tre e quattro bracciate a raggiungerlo fino a bloccarlo e trarlo in arresto.

In suo possesso, nelle tasche del bomberino indossato dallo spacciatore, gli uomini dell’Arma rinvengono e sequestrano 56 grammi di eroina, 13 grammi di cocaina, diverso materiale per la pesatura e il confezionamento delle dosi e la somma di 1.780 euro che, ritenuta provento dello spaccio, è stata sequestrata unitamente alla droga.

I due ignoti acquirenti sono riusciti a dileguarsi. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto al carcere di via Monte Gleno di Bergamo.