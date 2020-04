“Piano di rilancio delle imprese di Bergamo: accolto dal Governo il documento della Lega”

“È stato accolto dalla maggioranza di Governo l’Ordine del giorno della Lega che propone al Governo di predisporre un Piano di rilancio per le imprese – annuncia Rebecca Frassini, componente della Commissione Bilancio alla Camera e prima firmataria dell’Odg che porta la firma anche del colleghi bergamaschi Alberto Ribolla, Daniele Belotti e Cristian Invernizzi -. Adesso vigileremo affinché venga attuato”.

Continua la parlamentare bergamasca della Lega: “Abbiamo impegnato il Governo a individuare un modello che favorisca la ripresa del settore produttivo delle aree lombarde più colpite dall’emergenza Covid-19 attraverso misure di natura fiscale, di semplificazione burocratica e di accesso al credito a fondo perduto. Bisogna da subito arrestare il declino economico che ha colpito queste aree del Paese, la cui storia imprenditoriale e il cui patrimonio produttivo rappresentano una delle maggiori fonti di ricchezza per l’Italia intera”.

“Dobbiamo sostenere i residenti e gli amministratori locali come quelli bergamaschi colpiti da un’emergenza sanitaria senza precedenti, che si trovano a dover affrontare sotto il profilo etico, relazionale, sociale, patrimoniale ed imprenditoriale la catastrofe che ha interessato e continua ad interessare queste zone”.

“L’obiettivo di questo Oordine del giorno – conclude Frassini – è quello di accelerare la ripresa economica del territorio soprattutto attraverso la riapertura in sicurezza di specifici settori di attività che fungano da leva economica per l’intero indotto, l’adozione di nuove soluzioni tecnologiche che favoriscano l’incremento di produzione, il rilancio della competitività dell’intero sistema produttivo di quei territori. Solo così si potranno superare le attuali difficoltà legate alla carenza di liquidità e agli ostacoli burocratici. Il sistema di agevolazioni potrebbe favorire la riapertura delle aziende già esistenti e l’eventuale riconversione produttiva di quelle che hanno subito maggiori danni dal lockdown rischiando, vista la permanenza delle esigenze di distanziamento, di non riaprire più”.