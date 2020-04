Pavarotti, Ncis, In guerra per amore o Frozen? La tv del 24 aprile

Per la prima serata in tv, venerdì 24 aprile RaiUno alle 21.25 proporrà la visione di “Pavarotti”. Un documentario dedicato a Luciano Pavarotti: una voce e una carriera incredibile, ma anche uno straordinario atteggiamento verso la vita. Generoso, nel fisico, nello spettacolo, nella beneficenza, ha fatto conoscere l’opera alle masse, ha portato sullo stesso palco la lirica e il pop. Per la prima volta con la piena collaborazione della famiglia, che fino a questo momento non aveva mai acconsentito a farsi intervistare lungamente, un ritratto che è a tutti gli effetti quello di un grande interprete, un attore della scena, capace di emozionare come le star del cinema, quando sono tutt’uno col ruolo.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”, con Mark Harmon, Sean Murray e Maria Bello. Andrà in onda l’episodio intitolato “Nel mondo reale”: il figlio di un sottufficiale della Marina viene trovato morto proprio il giorno in cui tutto era pronto per festeggiare la sua uscita di prigione. Indagando, l’N.C.I.S. risale a Dante Brown, il migliore amico di Kasie…

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda il film “In guerra per amore”, con Pierfrancesco Diliberto e Miriam Leone. Nel 1943, mentre il mondo è nel pieno della seconda guerra mondiale, Arturo vive la sua travagliata storia d’amore con Flora. I due si amano ma lei è la promessa sposa del figlio di un importante boss di New-York. Per poterla sposare, Arturo deve ottenere il sì del padre della sua amata che vive in un paesino siciliano. Arturo, che è un giovane squattrinato, ha un solo modo per raggiungere l’isola: arruolarsi nell’esercito americano che sta preparando lo sbarco in Sicilia.

Canale5 alle 21.30 riproporrà “Paperissima”.

Su Rete4 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Quarto grado”, il programma di attualità condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su La7 alle 21.15 l’appuntamento è con “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi in arte Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “The Twilight Saga: Eclipse”; su Rai4 alle 21.20 “Lupin III”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Carne tremula”; su La5 alle 21.05 “Miss Fbi: infiltrata speciale”; su Iris alle 21.30 “L’altra donna del re”; e su Italia2 alle 21.10 “Frozen”

Rai5 alle 21.10 trasmetterà il documentario “Art night – Earth/Art”, che racconta come gli artisti contemporanei si sono posti di fronte alla questione dei cambiamenti climatici. Si proseguirà con “Pinuccio Sciola”, uno scultore che con le sue tecniche di incisione sperimentate ha creato le pietre sonore.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Damages”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Bim Bum Bam generation” e su Real Time alle 21.20 “Cake Star – Pasticcerie in sfida”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.