“Noi denunceremo”, il gruppo che chiede giustizia, sui giornali di tutto il mondo

Ve ne avevamo parlato circa un mese fa (Leggi l’articolo), ma ora il gruppo Facebook “Noi denunceremo”, nato per raccogliere testimonianze e chiedere giustizia per tutte le persone morte di Coronavirus nel silenzio, è arrivato alla ribalta mondiale.

L’iniziativa, come aveva spiegato il fondatore Luca Fusco di Brusaporto, era nata “esclusivamente per dare spazio alle vostre storie, a chi ha perso qualcuno dei suoi cari o a chi ha qualcuno in ospedale in questo momento. La finalità del gruppo, in questo momento, è raccogliere più testimonianze possibili. Testimonianze VERE, reali, non filtrate dai media o dagli organi di stampa, in modo da far capire a tutti cosa sta succedendo in Italia, specialmente nelle provincie di Bergamo e Brescia.Al termine di questa emergenza la finalità diventerà quella di avere risposte e giustizia (e ripeto GIUSTIZIA, NON VENDETTA) per tutti i nostri morti. Vogliamo capire se chi aveva il potere di fare qualcosa ha sbagliato, e dove, e chiediamo che risponda delle sue azioni”.

Testimonianze che sono arrivate a decine e decine, e continuano ad arrivare.

E giovedì 23 aprile sono apparse tutte su prestigiosi quotidiani esteri, dal New York Times al The Guardian, da Fox News al Sun e al Daily Mail.

Non solo storie, ma anche il lato giudiziario di tutta la vicenda, con le inchieste aperte in Procura per fare luce sui decessi e su eventuali responsabilità.

È il New York Times a riportare alcune delle vicende raccontate nel gruppo: come quella di Diego Federici, 35enne che nel giro di quattro giorni ha perso entrambi i genitori.

Ma la sua è solo una delle tantissime denunce, delle centinaia di fotografie, dei migliaia di messaggi di affetto e vicinanza postati nel gruppo: tragedie e volti che restano impressi nella memoria e che chiedono a gran voce verità e giustizia.