Nella fragilità la bellezza

“In queste settimane posso vedere il film della sera tutto intero fino alla fine e alzami più tardi al mattino. Quando lavoro al Cordata non posso perché mi sveglio presto. Per il resto la giornata scorre calma tra faccende domestiche, spese una volta la settimana, partite a carte con mio papà. Qui dove abito io sembra un po’ la Maresana, colline verdi e casette, è molto tranquillo. Sento i colleghi un paio di volte a settimana per tenerci allineati e aspettiamo che si riparta”.

Ennio è un giovane inserimento lavorativo al centro diurno Cordata, cui si appoggia il Colibrì Laboratorio Legno. È a casa dal 12 marzo, quando il centro ha chiuso.

Anche noi di Colibrì Laboratorio Legno abbiamo dovuto re-inventare il nostro modo di lavorare per far fronte a questa situazione che ci ha letteralmente travolti. Ma, come è nostra abitudine fare, non ci scoraggiamo davanti a nessuna nuova sfida, abbiamo preso un bel respiro e abbiamo ri-organizzato il nostro lavoro.

Abbiamo pensato innanzitutto ai nostri clienti, che sono per noi e il nostro modo di gestire il lavoro, parte di una grande famiglia che è sempre entusiasta di partecipare ai loro momenti più belli. Se nelle normali condizioni lavorative il nostro rapporto con loro è sempre stato molto, molto diretto, ora dobbiamo gestire tutto via telefono o mail, garantendo al meglio tutto quello che il nostro servizio può offrire.

Se le nostre coppie di sposi sono abituate a venire in laboratorio a toccare con mano la loro bomboniera, a scegliere il confezionamento, a decidere la personalizzazione migliore perché il loro regalo solidale sia anche unico come il giorno che si apprestano a vivere, ora cerchiamo di continuare a fare tutto questo ma con uno schermo di mezzo…rassicuriamo gli sposi che hanno deciso di sposarsi in autunno, quelli che ancora non hanno stabilito una nuova data, quelli che aspettano fino all’ultimo sperando di non dover rimandare e coloro che sono stati personalmente colpiti da questa tragedia, ma che non vogliono rinunciare a pensare al loro matrimonio.e noi per tutti loro ci siamo! Pensiamo sia importante che continuino a sentirci vicini, e se prima la nostra partecipazione era legata al momento di festa, ora siamo vicini anche alle loro ansie, paure e preoccupazioni.

Non dimentichiamo le famiglie, che pensavano ai sacramenti dei loro bambini, e le Parrocchie che fanno il possibile per rimanere punto saldo in questi momenti di insicurezza.

E i nostri utenti, che sappiamo a casa al sicuro, ma che vorremmo poter continuare a coinvolgere nel loro lavoro, che ci aiuta a creare bellissimi ricordi per bellissimi momenti di festa.

E così, ci riscopriamo capaci di fare la parte migliore del nostro lavoro nel migliore dei modi. Abbiamo capito che non c’è nessuna distanza tra noi, i nostri clienti, i nostri prodotti e il nostro lavoro: continuiamo a metterci amore, professionalità, cura nei dettagli e attenzione alle esigenze di ognuno, fantasia e serietà.

Perché sappiamo di poter trovare, nella fragilità la bellezza.

Lucia Defendi, si occupa di sales&marketing per il Colibrì

Il sito di Colibrì è sempre operativo (https://colibrilaboratoriolegno.it/ e https://arcabas.it/), si può contattare via mail colibri@aeper.it o luciadefendi@aeper.it o giovannicandiani@aeper.it, al telefono 337.1038189 e 346.6960254 e sui social https://www.facebook.com/colibrilaboratoriolegno/ e https://www.instagram.com/colibrilaboratoriolegno/. Colibrì è sempre a disposizione per le richieste di chi ama e apprezza la particolarità e la finalità del suo lavoro.