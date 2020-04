JAC: open day online per chi cerca opportunità concrete dopo il diploma

La didattica non si ferma in JAC, che mercoledì 28 aprile (dalle 16.30 alle 18) organizza il primo Open Day online, con l’obiettivo di presentare la propria proposta educativa e formativa e stimolare il coinvolgimento dei ragazzi di quarta e quinta superiore e delle loro famiglie verso le opportunità dei percorsi in Fondazione ITS JobsAcademy.

La didattica online non è una novità per JAC, che sin dai primi momenti in cui è scattata l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, si è attivata con i servizi di orientamento digitale e con le lezioni online per supplire alla sospensione delle lezioni fisiche.

Con questa modalità, praticata da tempo e con successo nei corsi che formano i tecnici d’alta specializzazione in aree tecnologiche strategiche e solitamente integrata con la didattica in aula e la formazione nelle aziende, si svolgerà anche il prossimo Open Day.

Sarà un momento dedicato a tutti i possibili candidati di quarta e quinta superiore che cercano delle opportunità concrete dopo il diploma e anche a tutti i diplomati che desiderano qualificarsi professionalmente e ottenere una specializzazione.

Nel corso dell’open day saranno presentate tutte le opportunità dei corsi di specializzazione di JAC, che prevedono 330 ore di discipline trasversali, 870 tecnico-professionali e 800 ore di stage in azienda, con il vantaggio di poter vantare ben due esperienze professionali lungo il percorso biennale. Inoltre, un valore aggiunto è dato dalla presenza di docenti provenienti per il 70% dal mondo del lavoro, imprenditori e professionisti che a stretto contatto con il mondo professionale, trasmettono le proprie competenze agli studenti direttamente in aula.

Non solo ai futuri studenti, ma anche ai loro genitori è rivolta la proposta della Fondazione, che mette al centro la persona, con i propri desideri, ambizioni e obiettivi, in un percorso esperienziale della durata di due anni, ma con la possibilità di raggiungere, con l’aggiunta di un terzo anno, anche la laurea triennale.

JAC propone ai futuri iscritti tre obiettivi espliciti: una specializzazione, dei titoli accademici e almeno una proposta di lavoro concreta.

L’open day di mercoledì 28 prevede una prima parte di presentazione plenaria dove tutti i partecipanti collegati contemporaneamente assisteranno alla presentazione della proposta educativa e formativa della Fondazione, alle opportunità del percorso in JobsAcademy e a tutti i servizi dedicati ai Talenti dei corsi. La seconda parte sarà invece dedicata alla presentazione dei singoli corsi insieme al responsabile di riferimento e ci sarà l’opportunità di interagire con domande live.

Link di iscrizione: https://www.fondazionejobsacademy.org/it/open-day-online-scopri-i-corsi-di-specializzazione-post-diploma/