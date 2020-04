Il sindaco di Castione scrive a Fontana: “Test sierologici per tutti”

Test sierologici per tutta la popolazione indipendentemente dalla fascia d’età: il sindaco di Castione della Presolana, Angelo Migliorati, scrive una lettera all’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, e al presidente Attilio Fontana per manifestare la disponibilità a sostenere i costi dei test per tutti i residenti del paese.

I test, secondo le disposizioni di ATS, verranno effettuati ai cittadini di età compresa tra i 18 e i 64 anni che appartengono a determinate categorie: soggetti sintomatici e soggetti che abbiano avuto contatti con casi accertati.

”Da quanto comunicato – si legge nella lettera di Migliorati – resterebbero escluse le fasce di persone con età superiore ai 65 anni e con età inferiore ai 18 e tutti coloro che non appartengono alle categorie individuate. Il comune di Castione della Presolana si dichiara fin da ora disponibile a sostenere i costi per effettuare i test approvati delle autorità competenti a tutta la popolazione residente”.