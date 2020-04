“Fondi speciali alle realtà più colpite, come Bergamo: proposta approvata”

“È stato approvato oggi (venerdì) alla Camera dei deputati l’Ordine del giorno vincolante presentato dai deputati del Partito Democratico delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Piacenza e Lodi (firmatari Maurizio Martina, Elena Carnevali, Luciano Pizzetti, Marina Berlingheri, Alfredo Bazoli) che impegna il Governo a trasferire finanziamenti straordinari ai 671 comuni delle cinque province più colpite dall’emergenza provocata dal virus Covid 19 – annunciano i parlamentari bergamaschi Maurizio Martina e Elena Carnevali -. Si tratta di un impegno che ora andrà attuato a partire dal decreto di Aprile che l’esecutivo si appresta a varare”.

“La nostra convinzione -proseguono -, come già indicato nelle lettere di proposta indirizzate nei giorni scorsi al presidente Conte e al ministro Gualtieri, è che tale contributo straordinario ai nostri territori debba essere di almeno 200 milioni per sostenere gli Enti locali a varare interventi immediati per rafforzare i servizi alle persone, alle famiglie e alle imprese e le opere pubbliche di supporto all’occupazione e all’economia locale. Ringraziamo il viceministro Antonio Misiani per il lavoro che sta svolgendo con noi sulla proposta: l’Ordine del giorno che la Camera ha votato rafforza concretamente questa importante prospettiva”.