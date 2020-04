Davanti all’ospedale di Lovere: “Grazie”

Eleonora Alberti, operatrice socio sanitaria, uscendo dal lavoro giovedì a tarda sera, ha trovato una sorpresa: per lei e per tutti i sanitari, davanti all’ospedale di Lovere, un semplice ma bellissimo “grazie” con un cuore a testimoniare l’affetto e la vicinanza a chi da mesi è impegnato giorno e notte a salvare vite e aiutare psicologicamente e non solo malati e parenti.

Eleonora ha postato l’immagine sulla pagina Facebook “Sei di Lovere se…” commentando: “Le sorprese, quelle belle… Grazie a voi che ci sostenete in tanti modi diversi!”