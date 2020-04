Dalla Croce Blu di Gromo servizio di sanificazione gratuita degli ambienti pubblici

Servizio di sanificazione ambientale gratuito da parte della Croce Blu di Gromo: è stato reso possibile grazie alle donazioni effettuate da parte della popolazione all’associazione dell’Alta Valle Seriana.

”Grazie a queste donazioni – spiega Battista Santus, presidente della Croce Blu di Gromo – abbiamo acquistato apparecchiature per la sanificazione ad ozono. Uno di questi macchinari è predisposto per sanificare le ambulanze: il macchinario rilascia nell’aria l’ozono, una sostanza che provoca la morte di virus e batteri. Oltre alle nostre ambulanze, abbiamo sanificato anche i mezzi istituzionali di Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e mezzi di trasporto delle associazioni non sanitarie del territorio”.

La Croce Blu di Gromo dispone poi di altre due apparecchiature ad ozono per sanificare gli ambienti pubblici, come uffici comunali, uffici pubblici, chiese e locali di piccoli esercizi commerciali rimasti aperti al pubblico nel corso dell’emergenza legata al coronavirus.

”Si tratta di un servizio gratuito – sottolinea il presidente Santus – che offriamo alla popolazione; un modo per ringraziare la gente che si è dimostrata generosa nei nostri confronti grazie alle donazioni. Per richiedere questo servizio, è necessario contattare la Croce Blu di Gromo al seguente numero telefonico: 0346/41530”.